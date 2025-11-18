Polscy sędziowie ocenili decyzję Pajaca na Malcie. "Nie lubię"

Reprezentacja Polski po koszmarnym spotkaniu ostatecznie pokonała Maltę 3:2. Najbardziej kontrowersyjną sytuacją była ta z 61. minuty. W polu karnym Jakub Kiwior sfaulował Irvina Cardonę, a po chwili Karol Świderski strzelił bramkę na 3:1. Sędzia tego spotkania, Igor Pajac, został przywołany do ponownego obejrzenia akcji. Anulował on trafienie Świderskiego i przyznał rzut karny Malcie. Wykorzystał go Teddy Teuma.

W rozmowie ze Sportowymi Faktami decyzję sędziego Igora Pajaca ocenił Adam Lyczmański - były sędzia, a obecnie ekspert Canal+ Sport. Stwierdził, że decyzja była prawidłowa, aczkolwiek nie może w pełni jej poprzeć. "Nie lubię takich rzutów karnych. Reprezentant Malty poczuł lekko dłoń na klatce piersiowej, miał podkurczone nogi i moim zdaniem to wszystko nie było w pełni naturalne. Powiedziałbym, że to taki mięciutki karny. Sędzia główny nie miał wyjścia, gdy został zawołany. Boli ta decyzja, ale sędzia się obroni" - skomentował.

Lyczmański przyznał też, że wszystko zadziało się w zgodzie z protokołem VAR. "Gdyby był spalony, to na pewno VAR by to odwinął. Od momentu, kiedy doszło do starcia w polu karnym Polaków, piłka cały czas była w grze, więc nie było przerwy. Gdyby była przerwa i po tym Polska strzeliłaby gola, to wiadomo, że bramka musiałaby być uznana. Natomiast tutaj wszystko trwało w jednej akcji. Sędziowie mieli wręcz obowiązek zainterweniować, jeśli stwierdzili, że tam było przewinienie".

Rostkowski: "Prawidłowo i koniecznie"

Nieco inny pogląd na tę sytuację ma Rafał Rostkowski. Na łamach TVP Sport napisał: "Interwencja sędziów wideo była prawidłowa i konieczna. Cardona być może przewrócił się z odrobiną przesady, ale miał prawo, ponieważ został chwycony i zatrzymany". Zdaniem byłego sędziego międzynarodowego decyzja o przyznaniu gospodarzom rzutu karnego była w pełni uzasadniona, aczkolwiek on również przyznaje, że Maltańczyk dołożył nieco od siebie.

Reprezentacja Polski nikłym zwycięstwem nad Maltą zakończyła eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw świata. Wiemy, że podopieczni Jana Urbana zagrają w barażach, jednak nie wiadomo jeszcze z którego koszyka będą losowani. Wszystko zależeć będzie od wyników w meczach Austria - Bośnia i Hercegowina oraz Szkocja - Dania. Jeżeli Austriacy i Duńczycy nie dadzą się pokonać (i nie zajdą dwa inne scenariusze, należące do gatunku piłkarskiego science fiction), to Polska zostanie rozstawiona w najwyższym koszyku.