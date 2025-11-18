TVP ogłosiła kapitalne wieści dla kibiców! Pierwsze transmisje już w weekend

"Bednarek to zawodnik, którego w Porto dotychczas brakowało. To filar zespołu, który przybył do Portugalii z dużym doświadczeniem zdobytym w Premier League" - przyznali ostatnio komentatorzy portugalskiej telewizji "Sport TV" na temat Jana Bednarka, wybierając go do grona najlepszych zawodników ligi po jedenastu rozegranych kolejkach. "Mistrz" - krótko ocenił Jakuba Kiwiora tamtejszy portal zerozero.pt.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Kapitalne wieści. Polscy fani obejrzą mecze Kiwiora oraz Bednarka

Kiwior oraz Bednarek dołączyli do FC Porto przed sezonem. Ten pierwszy przybył z Arsenalu, natomiast drugi z Southampton. Trudno zaprzeczyć, że dzięki nim coraz więcej polskich fanów zainteresowało się portugalskimi zmaganiami. I właśnie dowiedzieliśmy się znakomitych wieści.

Stacja TVP Sport poinformowała, że pozyskała prawa telewizyjne do transmisji Pucharu Portugalii. "To oznacza, że widzowie zobaczą na żywo m.in. mecze FC Porto z udziałem Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora, duetu, który od początku sezonu nadaje 'Smokom' nową jakość w defensywie" - przekazano, dodając, że umowa obowiązuje na obecny sezon 2025/26 oraz dwa kolejne - 2026/27 i 2027/28.

Podano już, że w najbliższej rundzie stacja pokaże cztery spotkania. FC Porto zmierzy się z występującym w Campeonato de Portugal, czyli czwartej lidze, Sintrense. Ten mecz odbędzie się w sobotę 22 listopada o godz. 21:15. Ponadto zobaczymy również na żywo starcia Benfiki, Sportingu oraz Torreense. Transmisja będzie dostępna online na platformie sport.tvp.pl.

Plan transmisji Pucharu Portugalii w TVP Sport:

Atletico CP - Benfica Lizbona, (21 listopada, godz. 21:30)

Sporting - Marinhense (22 listopada, godz. 19:00)

FC Porto - Sintrense (22 listopada, godz. 21:15)

Lusitania FC - Torreense (23 listopada, godz. 12:00)

FC Porto po 11. kolejkach ligowych zajmuje pozycję lidera tabeli, mając w dorobku 31 punktów. Nad drugim Sportingiem ma trzy punkty przewagi. Kolejny mecz w lidze rozegra jednak dopiero w niedzielę 30 listopada, kiedy zmierzy się u siebie z Estorilem. Wcześniej poza starciem pucharowym zagra w Lidze Europy z OGC Nice.