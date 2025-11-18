Pomysł klubu Ekstraklasy ws. dzieci zmieszany z błotem. "Istna żenada"

Na kilka dni przed powrotem ekstraklasy po ostatniej w tym roku przerwie reprezentacyjnej Lechia Gdańsk wyszła z szalonym pomysłem, by rodzice płacili za miejsce swoich dzieci w dziecięcej eskorcie. Klub z Trójmiasta ustalił kwotę 550zł za miejsce. Oprócz tego zainteresowani otrzymują trzy bilety na mecz Lechii, kartę parkingową, szalik klubowy oraz zdjęcie zrobione przez klubowego fotografa.

Nowy pomysł Lechii skrytykowany przez kibiców

Lechia reklamuje swój pomysł, że rodzic może w ten sposób spełnić marzenie swojego dziecka i zagwarantować mu wyjątkowe przeżycie. Ale idea gdańszczan nie spotkała się z pozytywnym odbiorem. Krytycy zwracają uwagę, że nie można wykorzystywać dziecięcych marzeń dla zasilenia własnego portfela, bo to jest nieuczciwe względem dzieci.

Pod wpisem Lechii na Twitterze można znaleźć różne komentarze - od bardziej kulturalnych, po te bardziej wulgarne, aż do szyderczych. Niemniej niesmak i niezadowolenie mocno biją z wpisów kibiców.

"Serio dziecięce marzenia muszą być uzależnione od zasobności portfela rodziców?", "Pół kafla za zrobienie pi razy drzwi 60 metrów w tę i z powrotem, grubo", "Monetyzacja tego to istna żenada", "Czy dziecku w wieku 23 lat można ogarnąć taką eskortę?", "Kiedyś za darmo brali z lokalnych klubów, ale się standardy zmieniają", "Czy są zniżki na kociecka i psiecka?" - czytamy w niektórych odpowiedziach na pomysł Lechii.

Część kibiców zwraca uwagę, że za te ponad 500 zł to pakiet jest ubogi, brakuje przede wszystkim koszulki meczowej dla dziecka.

W tabeli PKO Ekstraklasy Lechia zajmuje 16. miejsce, więc jest w strefie spadkowej. Po 15 meczach ma na koncie 13 punktów. Sezon zaczynała z ujemnymi pięcioma punktami za nieprawidłowości finansowe. W sobotę wieczorem zagra na wyjeździe z Legią Warszawa.