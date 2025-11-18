Hajto przejechał się po reprezentancie Polski. "To nie ten poziom"

Reprezentacja Polski, choć miała w poniedziałek gigantyczne problemy przeciwko Malcie, to finalnie wygrała 3:2. Nasi piłkarze wyglądali chaotycznie, nieporadnie i nerwowo, przez co w wielu sytuacjach pomogli rywalom. Decydującego gola w 85. minucie strzelił jednak Piotr Zieliński, którego strzał po odbiciu od jednego z obrońców zmylił bramkarza.

Jan Urban dokonał w tym meczu pięciu zmian. Na boisku pojawili się Karol Świderski, Kamil Grosicki, Bartosz Bereszyński, Filip Rózga oraz Bartosz Kapustka. Ten ostatni wszedł również na boisko przeciwko Holandii i spisał się całkiem nieźle. Tym razem, mimo że zanotował asystę przy decydującym gola Piotra Zielińskiego, według wielu rozczarował.

Były reprezentant Polski Tomasz Hajto nie miał złudzeń. - Powoływanie Kapustki jest bez sensu. Drepcze na boisku, a nie tak powinno się grać - przyznał na antenie "Polsat Futbol Cast". Dodał, że w kadrze powinni grać najlepsi piłkarze, którzy występują w zagranicznych ligach. - Kapustka miał nisko sufit. Nie odniósł sukcesów nawet w słabszych ligach - oznajmił Hajto. - To nie ten poziom - podsumował.

Hajto nie był zadowolony z występu jeszcze jednego piłkarza. Konkretnie chodzi o Jakuba Kiwiora, którego ocenił na "dwójkę". - Zagrał fatalnie, to spotkanie w jego wykonaniu jest do zapomnienia. [...] Powiem szczerze, dzisiaj nawet nie zasłużył na dwójkę. Jakbyś zagrał przeciwko Norwegii, Włochom, Anglii - zdarza się. Ale jak grasz przeciwko piłkarzom, którzy są amatorami... - mówił.

Obrońcę FC Porto skrytykował również dziennikarz Sport.pl, Konrad Ferszter, który w skali szkolnej wystawił Polakowi jedynkę. "Zaczął dobrze, naprawiając błędy kolegów w pierwszych minutach. Ale im dłużej trwał mecz, tym gorzej wyglądał. Popełniał błędy, a największy zdarzył mu się w drugiej połowie, kiedy po jego faulu Maltańczycy otrzymali rzut karny. Duże rozczarowanie, bo pod nieobecność Jana Bednarka to Kiwior miał być liderem naszej obrony" - przekazał.

Reprezentacja Polski zajęła finalnie drugie miejsce w tabeli grupy G, mając w dorobku 17 pkt i trzy punkty straty do Holandii. To, na kogo trafimy w marcowych barażach oraz czy pozostaniemy w pierwszym koszyku, rozstrzygnie się we wtorek.