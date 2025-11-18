O tym będzie głośno. Wielkie plany ministerstwa na aż 400 mln zł

W ostatnich tygodniach o polskich orlikach i boiskach wiele się mówiło. Wszystko za sprawą "Lex Puławy". Tak potocznie nazywa się nowelizację, zgodnie z którą takie obiekty sportowe jak boiska szkolne czy orliki zostaną wyłączone z określonych norm hałasu. "Podpis z pewnością przysporzy prezydentowi wielu sympatyków, w szczególności wśród rodziców czy młodych osób, korzystających z takich miejsc. Z drugiej strony, dla osób narzekających na uciążliwe odgłosy nowelizacja jawi się niczym gwóźdź do trumny" - pisał Szymon Szczepanik ze Sport.pl. Teraz o orlikach znów może być głośno, ale z zupełnie innego powodu.

Wielkie plany ministerstwa ws. orlików i boisk pełnowymiarowych

Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki ogłosił podczas Wielkiego Finału Z Orlika na Stadion kolejne plany rządu. Okazuje się, że władza chce na nie przeznaczyć niemal 400 mln złotych. O co konkretnie chodzi? O budowę orlików i boisk pełnowymiarowych w Polsce w miejscach, w których takich obiektów jeszcze nie ma. Celem jest to, by każda gmina miał orlik i podpisano już stosowne dokumenty. Inny projekt, który wkrótce powinien ujrzeć światło dziennie, ma sprawić, że każdy powiat będzie miał boisko pełnowymiarowe. Na orliki, których ma powstać aż 124, rząd przeznaczy 191 mln, a na drugie ze wspomnianych obiektów sportowych ponad 200 mln złotych.

- Jeżeli chodzi o programy, które mają powodować aktywizację tych obiektów, to oczywiście w przyszłym roku w ramach Aktywnej Szkoły realizowane będą projekty, gdzie będzie można wykorzystać animatorów orlikowych, którzy będą prowadzili różnego rodzaju zajęcia. Działają ministerialne programy Klub i KLUB PRO, z których środków można zakupić sprzęt sportowy i opłacić instruktorów - zapowiadał Rutnicki, cytowany przez "Przegląd Sportowy Onet".

- To był strzał w dziesiątkę. Już mamy 220 wniosków na budowę boisk. Dofinansowanie wyniesie do 4,5 miliona złotych i nie więcej niż 50 procent wartości obiektu. Mamy na to przeznaczone ponad 200 mln złotych. Moim celem jest, by takie boisko powstało w każdym powiecie. Skorzystają małe kluby, ale też mieszkańcy w godzinach, w których boisko będzie ogólnodostępne - dodawał minister.

Słowa przeradzają się w czyny

I rząd powoli zaczyna działać. "Jak rozpoczynać tydzień to tylko od dobrych informacji - dziś od rana przekazałem wsparcie do budowy sali gimnastycznej w Skórzewie, a za chwilkę ponad 30 mln PLN na budowę 23 Nowych Orlików dla Wielkopolski i Województwa Łódzkiego" - pisał w poniedziałek Rutnicki na X. M.in. cztery orliki w najbliższym czasie mają zostać wybudowane w Jarocinie.