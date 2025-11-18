Stało się! Lewandowski wyrównał wyczyn Messiego. Hiszpanie ogłaszają

Reprezentacja Polski wygrała w poniedziałek z Maltą 3:2. Nie był to jednak występ, który długo zostanie zapamiętany przez naszych kibiców. Nasi piłkarze wyglądali chaotycznie, popełnili mnóstwo błędów i sprawili, że rywale uwierzyli nawet, że można zdobyć trzy punkty. Ostatecznie jednak udało nam się wygrać po dość szczęśliwym trafieniu Piotra Zielińskiego, którego strzał po odbiciu od jednego z obrońców zmylił bramkarza.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Robert Lewandowski dogonił Messiego. Niesamowite osiągnięcie

Robert Lewandowski otworzył wynik poniedziałkowego spotkania z Maltą, kiedy w 32. minucie wykorzystał dobre dogranie Piotra Zielińskiego z rzutu wolnego. Było to dla niego 88. trafienie w barwach reprezentacji Polski. Mało tego, dzięki temu zdobył bramkę przeciwko 39. drużynie narodowej świata. "Lewandowski dodał Maltę do listy międzynarodowych ofiar" - przekazał dziennik "Mundo Deportivo".

Jak się okazało, pozwoliło mu to wyrównać wynik Leo Messiego, który rozważa, czy nie przedłużyć reprezentacyjnej kariery do przyszłorocznych mistrzostw świata. Bezsprzecznym liderem tego zestawienia jest Cristiano Ronaldo, który zdobył bramkę w starciach z 48. rywalami. Na pewno nie poprawi jednak rezultatu przez najbliższe miesiące, gdyż w czwartkowym meczu z Irlandią został ukarany czerwoną kartką i czego go zawieszenie.

Dziennikarze zaznaczyli, że podczas kariery Lewandowski mierzył się z 70. reprezentacjami, natomiast gola strzelił tylko niewiele ponad połowie z nich. Jego ulubionymi rywalami są Gibraltar oraz San Marino, przeciwko którym zanotował po sześć trafień. Pięć goli strzelił za to Andorze, Łotwie oraz Rumunii, natomiast cztery - Armenii i Litwie.

Najtrudniejszym rywalem dla Lewandowskiego są niespodziewanie Czechy. Miał okazję wystąpić przeciwko nim sześciokrotnie i nigdy nie pokonał ich bramkarza. Po raz ostatni mierzył się przeciwko nim w 2023 roku, kiedy najpierw rywale skompromitowali nas w Pradze za kadencji Fernando Santosa i mecz zakończył się naszą porażką 1:3, natomiast nieco ponad pół roku później prowadzeni już przez Michała Probierza piłkarze zremisowali 1:1.

Reprezentacja Polski zajęła finalnie drugie miejsce w tabeli grupy G, mając w dorobku 17 pkt i trzy punkty straty do Holandii. Teraz musimy liczyć na szczęście, gdyż czekają nas w marcu baraże. To, na kogo trafimy oraz czy pozostaniemy w pierwszym koszyku, rozstrzygnie się we wtorek.