Burza o Marciniaka przed kluczowym meczem dla Polski. "Śmierdzi skandalem"

Reprezentacja Polski pokonała w poniedziałek Maltę w ostatnim meczu el. MŚ 2026. Nie było to jednak dla nas łatwe spotkanie, a decydującego gola Piotr Zieliński strzelił dopiero w 85. minucie. Ostatecznie pewne już jest, że zagramy w marcu w barażach o mundial. Kacper Sosnowski ze Sport.pl przedstawił, jak wygląda kwestia rozstawienia w danych koszykach. "Nie wyprzedzą nas inne drużyny, które na razie są w koszyku drugim, takie jak Słowacja, Szkocja czy Czechy" - oznajmił. Problem jest jednak inny.

"Chodzi o dotychczasowych faworytów grup eliminacji, takich jak Niemcy, Austriacy, czy Duńczycy. Te drużyny na finiszu eliminacji nie miały pewności bezpośredniego awansu na mundial. (...) Niejasną sytuację wciąż mają też jeszcze dwie wyżej notowane od nas drużyny: Austria i Dania. One swoje spotkania zagrają we wtorek i będą to mecze mocno interesujące Biało-Czerwonych" - przekazał.

Dania zmierzy się we wtorek ze Szkocją. I nie może z nią przegrać. Spore kontrowersje wywołał dobór sędziego na ten mecz, gdyż będzie nim Szymon Marciniak. "Zaskakujący wybór sędziego na feralny mecz Danii" - napisał portal bt.dk, dodając, że sprawa "śmierdzi skandalem". Rzekomo w kilku miejscach powstała teza, że to "konflikt interesów" dla Marciniaka, którego ojczyzna może zyskać na porażce Szkotów.

Podobnie rozpisał się Tipsbladet.dk. "Wybór sędziego w duńskim, brutalnym thrillerze trafia na pierwsze strony gazet" - czytamy. Dziennikarze podkreślają, że stawką będzie miejsce na przyszłorocznych mistrzostwach świata. Problem stanowi jednak wybór Marciniaka. "Wynik meczu Danii ze Szkocją może mieć wpływ na losy Polski w barażach" - przekazano.

Były sędzia oraz ekspert Benjamin Leander wyznał, że UEFA chciała wybrać najlepszych arbitrów. - To wyprzedza wszelkie scenariusze matematyczne, które są czymś tak peryferyjnym jak rozstawienie drużyny w rundzie play-off. (...) Pojawia się wiele przeszkóc, jeśli mamy wziąć pod uwagę rozstawienie wszystkich krajów, dlatego cieszę się, że mecz w Szkocji będzie sędziowany przez jednego z trzech najlepszych sędziów w Europie - tłumaczył.

Reprezentacja Polski zajęła finalnie drugie miejsce w tabeli grupy G, mając w dorobku 17 pkt i trzy punkty straty do Holandii. Teraz musimy liczyć na szczęście, gdyż czekają nas w marcu baraże. To, na kogo trafimy oraz czy pozostaniemy w pierwszym koszyku, rozstrzygnie się we wtorek.