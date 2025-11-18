Tak maltańskie media reagują po meczu z Polską. Mają rację

To był najsłabszy mecz o stawkę rozegrany przez Polskę za kadencji Jana Urbana. Zdecydowanie zabrakło odpowiedniej koncentracji i nastawienia, do tego doszło zmęczenie po meczu z Holandią w Warszawie (1:1). Polacy pozwolili Malcie na zbyt dużo. Gospodarze dwukrotnie wyrównali w tym meczu, a mieli też kilka okazji, by sensacyjnie wyjść na prowadzenie.

Tak maltańskie media komentują mecz z Polską. Mają rację

Malta była w stanie wykorzystać słabości Polski w tym meczu. Miała więcej celnych strzałów, wyższy współczynnik oczekiwanych goli, zaliczono jej więcej wielkich okazji, których nie wykorzystała. Media i kibice drużyny z tego śródziemnomorskiego kraju chwalą swoich piłkarzy. I trzeba przyznać, że mają rację.

Portal maltasport.mt uznał, że porażka Malty z Polską 2:3 była po prostu pechowa. "Malta zagrała jeden z najbardziej zaciętych meczów w ostatnich latach, ale niewiele zabrakło, gdyż Polska wygrała dramatyczne spotkanie 3:2 dzięki późnemu trafieniu Piotra Zielińskiego" - czytamy.

Doceniono chęć prowadzenia otwartej gry z Polakami i reakcje na stracone gole. "Przed 10-tysięczną publicznością Malta dorównywała Polsce krok w krok, pokazując odwagę, intensywność i wiarę od pierwszego gwizdka. Po tym, jak Robert Lewandowski otworzył wynik popisowym strzałem głową, Malta zareagowała znakomicie" - dodano. Stwierdzono też, że w końcówce meczu Malta grała naprawdę dobrze, stwarzała zagrożenie, zmuszała obronę Polski do cięższej pracy.

O golu Zielińskiego powiedziano, że "złamał serca Maltańczyków". "Porażka na papierze, ale występ pełen charakteru, jakości i dumy. Malta stanęła twarzą w twarz z czołową europejską drużyną i przegrała jedynie po genialnym momencie Zielińskiego w końcówce. Wysiłek, walka i wiara w zwycięstwo na Stadionie Narodowym Ta' Qali sprawiły, że kibice bili brawo jeszcze długo po ostatnim gwizdku" - podsumowano.

Z kolei "Times of Malta" przekonuje, że trudno pogodzić się z porażką po tak dobrej grze. Ale z drugiej strony piłkarze mogą być zadowoleni ze swojej postawy. "Dla Malty ostateczny wynik okazał się trudny do przełknięcia, ponieważ byli o krok od przepisania historii seniorskiej reprezentacji. Mimo porażki maltańscy piłkarze otrzymali owację na stojąco od kibiców za kolejny dobry występ po słynnym piątkowym zwycięstwie w Finlandii" - czytamy.

Maltańczycy uważają, że reprezentacja "zmierza we właściwym kierunku". W marcu zagra dwumecz barażowy z Luksemburgiem o awans do Dywizji C do Ligi Narodów UEFA w marcu. Po mocnym finiszu eliminacji morale mogą tylko urosnąć, Malty nie można skreślać w tej rywalizacji.

Polska skończyła rywalizację w grupie eliminacyjnej z dorobkiem 17 punktów i zagra w marcowych barażach. Może być losowana z pierwszego koszyka pod warunkiem, że dzisiaj Dania i Austria nie przegrają swoich meczów ze Szkocją oraz Bośnią i Hercegowiną. Malta zajęła czwarte miejsce z pięcioma punktami na koncie.