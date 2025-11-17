Niemcy pomogli Polsce! Potężna kompromitacja naszych sąsiadów

Dlaczego mecz Niemiec ze Słowacją był tak ważny dla reprezentacji Polski? Wszystko przez zasady ustalania koszyków przed losowaniem baraży. Do tej pory reprezentacja Polski znajdowała się w pierwszym koszyku. Jednak zły wynik dla Polski w którymkolwiek z meczów Niemcy - Słowacja, Austria - Bośnia i Hercegowina oraz Szkocja - Dania sprawiłby, że Biało-Czerwoni straciliby miejsce wśród najlepszych. O szczegółach pisaliśmy wcześniej na Sport.pl.
Jeśli Polska ma stracić pierwszy koszyk, to nie przez Niemców. Reprezentacja naszych zachodnich sąsiadów od pierwszej minuty miała przewagę nad Słowakami. I jeszcze przed upływem 20. minuty gospodarze wyszli na prowadzenie. Bramkę na 1:0 zdobył Nick Woltemade, który wykorzystał dośrodkowanie Kimmicha. Niemiecki napastnik został całkowicie odpuszczony przez słowacką obronę.
Niemcy się tym nie zadowolili. W 29. minucie było już 2:0 po tym jak Serge Gnabry wykorzystał idealne podanie od Leona Goretzki.
Słowacy nie istnieli. Obrona naszych południowych sąsiadów z łatwością gubiła niemieckich skrzydłowych. Leroy Sane w pierwszej połowie skorzystał z tej nieudolności dwukrotnie - w 36. minucie otrzymał długą piłkę od Floriana Wirtza, pobiegł prawym skrzydłem i pokonał Martina Dubravkę. Pięć minut później Słowacy pomylili się na lewej stronie boiska i Wirtz był w stanie dośrodkować do Sane, który znów zdobył bramkę.
Po przerwie mecz wytracił tempo, ale Niemcy wciąż byli lepsi. W 67. minucie podwyższyli prowadzenie po trafieniu Ridle'a Baku. Na tym koszmar Słowaków się nie skończył - nieco ponad 10 minut później było już 6:0.
Niemcy ostatecznie wygrali 6:0 i zemścili się za wcześniejszą porażkę ze Słowakami (0:2). Dla Polski to dobry wynik, bo to oznacza, że Biało-Czerwoni przed barażami przybliżyli się do zachowania miejsca w pierwszym koszyku. Gorzej, że Polacy sami robili wszystko, żeby sobie nie pomóc. Gdyby zremisowali z Maltą (ostatecznie wygrali 3:2), to Polsce doszedłby kolejny rywal do walki o rozstawienie - oprócz Austrii i Danii miejsce Biało-Czerwonych mogliby zająć też Walijczycy.
A co się działo w pozostałych meczach eliminacyjnych? Wyjazdową wpadkę prawie zanotowała reprezentacja Chorwacji, która szybko straciła dwa gole z Czarnogórą, ale w dalszej części meczu wzięła się za odrabianie strat i ostatecznie wygrała 3:2. Chorwaci już przed meczem byli jednak pewni awansu na mundial, więc nawet jakby przegrali, to nie ponieśliby żadnych konsekwencji. Czesi - w ostatnich miesiącach grający bardzo słabo - poznęcali się nad Gibraltarem, z którym wygrali aż 6:0. Większych emocji brakowało w meczu Irlandia Północna - Luksemburg (1:0) - obie drużyny już o nic nie grały.
W polskiej grupie Holandia wygrała 4:0 z Litwą. Biało-Czerwoni byli o krok od kompromitacji i z Maltą wygrali tylko 3:2.
