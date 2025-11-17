Ukraińscy kibice zaprezentowali podczas meczu z Islandią dwa małe transparenty o treści "FCK PTN" (skrót od je**ć Putina) oraz "Stop Luka" (z przekreślonym wizerunkiem Alaksandra Łukaszenki). Pojawiła się też znacznie większa oprawa przedstawiająca ukraińskiego żołnierza stojącego na tle płonącego Kremla.

Rosjanie reagują na oprawę Ukraińców. "Barbarzyńcy"

Ta oprawa wzbudziła oczywiście oburzenie w Rosji. Głos na jej temat zabrała Swietłana Żurowa - mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie szybkim z 2006 roku, a obecnie deputowana do Dumy Państwowej. Rosjance bardzo nie spodobał się obraz płonącego Kremla.

- Każdy, kto pokazuje taki baner to barbarzyńca. Ludzie pogrążają się w jakiejś barbarzyńskiej mentalności. Biorą to jako obraz, ale to zły obraz, bo Ukraińcy chcą spalić przykład jednego z najważniejszych dziedzictw kulturowych ludzkości. To tak jakby zachęcać do spalenia londyńskiego Tower. Ludzie, którzy chcą spalić tego rodzaju budowlę, nawet gdy mówią to w żartach, są barbarzyńcami. Ukraińcy muszą zrozumieć, jak to wpływa na ich wizerunek, zwłaszcza jeśli uważają się za demokratów i chcą dołączyć do Unii Europejskiej. Jutro powiedzą: "Spalmy coś w Warszawie". To całkowicie nieakceptowalna postawa przypominająca barbarzyńskie, nazistowskie i ekstremistyczne sentymenty. UEFA musi przeprowadzić śledztwo w tej sprawie - stwierdziła Żurowa, cytowana przez Sport24.ru.

Żurowa miała też pretensje do Polaków. "Nie dziwi mnie zachowanie ukraińskich kibiców. Gdzie indziej mogliby pokazać coś takiego? Zakładam, że w innym kraju, nie w Polsce, nie dostaliby na to pozwolenia" - dodała. Liczy też na to, że do UEFA zostanie wniesiony odpowiedni protest.

Słowa o barbarzyństwie Ukraińców, którzy zaprezentowali grafikę z płonącym Kremlem, brzmią kuriozalnie, gdy weźmie się pod uwagę, że od ponad trzech lat Rosja prowadzi pełnoskalową wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie. ONZ szacuje, że w tym czasie zginęło ok. 15 000 ukraińskich cywilów. Ogromne straty poniosła też ukraińska kultura - według ukraińskich danych z marca 2024, Rosjanie zniszczyli lub uszkodzili ponad 1000 obiektów ukraińskiego dziedzictwa kulturowego.