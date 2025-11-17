Czegoś takiego dawno nie było. "Powinien wykluczyć ich z mundialu"

Norwegia awansowała na mistrzostwa świata z kompletem ośmiu zwycięstw w grupie. W dodatku podopieczni Stale Solbakkena zanotowali kosmiczny bilans bramek (37:5). W niedzielę upokorzyli Włochów na San Siro, wygrywając 4:1. W drugiej połowie pokazali Italii, dlaczego to oni zasłużyli na bezpośredni awans na przyszłoroczny mundial. Co ciekawe, po spotkaniu mówi się nie tylko o świetnej grze Norwegów, ale również o fryzurze jednego z piłkarzy tego zespołu - Juliana Ryersona.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski poleci na mundial. Urban zrobił coś niezwykłego

Ryerson zaskoczył i wywołał dyskusję

Ryerson przybył na mecz z fryzurą, której nie spotyka się na co dzień. Jego głowę pokrywały cętki, a wszystko przypominało wygląd lamparta. Na temat stylizacji prawego obrońcy rozpisywali się dziennikarze i kibice.

"Ryerson powinien zdyskwalifikować Norwegię z mistrzostw świata" - napisał żartobliwie na platformie X znany dziennikarz zajmujący się włoską piłką - Siavoush Fallahi. "Tak, oszukiwanie jest niezgodne z zasadami" - to z kolei odpowiedź profilu Football Report.

Reprezentant Norwegii według niektórych kibiców przypomina zachowania Dennisa Rodmana, który podczas gry w NBA często zaskakiwał fryzurami.

Egzotyczny wizerunek. Co na to trener w klubie?

Ryerson na co dzień jest piłkarzem Borussii Dortmund, a jego trenerem jest Niko Kovac. To szkoleniowiec, który wymaga od swoich podopiecznych żelaznej dyscypliny. Trudno powiedzieć, czy spodoba mu się "egzotyczna" fryzura Norwega, lecz może przymknie na to oko ze względu na przydatność Ryersona dla drużyny.

W ostatnich miesiącach 28-latek jest w naprawdę dobrej formie. W tym sezonie w barwach Borussii rozegrał 19 meczów i zaliczył już 5 asyst.