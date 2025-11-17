Transparenty to nie wszystko. Głośno o tym, co zrobili Ukraińcy w Warszawie

Reprezentacja Ukrainy w niedzielny wieczór rozegrała ostatni mecz w grupie D eliminacji do mistrzostw świata. Po golach Zubkowa i Huculiaka pokonała 2:0 Islandią. Wynik nie jest zbyt korzystny dla reprezentacji Polski. Oznacza, że Ukraińcy zajęli drugie miejsce w grupie i zakwalifikowali się do marcowych baraży. A ponieważ ich reprezentacja jest wyżej notowana w rankingu FIFA, nasz zespół może przez nich stracić miejsce w pierwszym koszyku przed losowaniem par barażowych. Sami Ukraińcy mieli jednak powody do świętowania, czemu dali wyraz tuż po spotkaniu.

Tak Ukraińcy świętowali awans do baraży. Wszystko pokazali

Mecz z Islandią z powodu trwającej wojny z Rosją rozgrywany był na stadionie Legii Warszawa. Mimo to trybunach pojawiło się sporo kibiców. Mało tego, większość z nich pozostała na swoich miejscach nawet po końcowym gwizdku, by wspólnie z piłkarzami celebrować wejście do baraży. W ukraińskich mediach społecznościowych furorę zaczęło robić nagranie z tamtego momentu.

Widzimy na nim, jak zawodnicy razem z fanami klaskali w bardzo charakterystyczny sposób. Jednocześnie skandowali: "Ukraina, Ukraina". Wszystko to przypominało doping, z jakiego zasłynęli kibice reprezentacji Islandii w trakcie pamiętnego Euro 2016. Było to zapewne nawiązanie do pokonanego właśnie rywala.

Sceny na stadionie w Warszawie. Ukraińskie media zachwycone

Zachwycony tą sceną był ukraiński portal obozrevatel.com. - Reprezentacja Ukrainy podziękowała kibicom wspaniałym występem po zwycięskim meczu z Islandią. Zawodnicy stanęli w kole środkowym i razem z kibicami zaczęli skandować nazwę naszego ukochanego kraju - relacjonował.

W trakcie meczu ukraińscy kibice wyróżnili się także w inny sposób. W pewnym momencie wywiesili transparent z napisem: "FCK PTN", będącym skrótem od "Je**ć Putina", a także "Zatrzymać Lukę", z przekreśloną twarzą prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Przygotowali także oprawę z wizerunkiem ukraińskiego żołnierza.