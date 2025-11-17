Guardiola zabrał głos ws. powrotu do Barcelony. Jednoznaczna odpowiedź

Pep Guardiola prowadził rezerwy FC Barcelony w sezonie 2007/2008, a potem przez cztery lata pracował z pierwszym zespołem. Już w swoim pierwszym sezonie zgarnął potrójną koronę. W 2009 r. wygrał wszystkie sześć możliwych trofeów. Uczynił "Blaugranę" najlepszym zespołem na świecie na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI w. Zrewolucjonizował futbol, pokazał światu nowe podejście do gry.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski aż złapał się za głowę! Ból był niemiłosierny

Guardiola stanowczo o powrocie do Barcelony

Część kibiców "Blaugrany" tęskni za erą Guardioli, kiedy na zespół ze stolicy Katalonii patrzyło się z ogromną przyjemnością. Sam Hiszpan ma sentyment do tamtego okresu, wciąż darzy klub wielką sympatią. W końcu był wychowankiem, piłkarzem przez lata, aż został trenerem. Jednak wykluczał wiele razy powrót do Barcelony jako trener. Podkreślał w wywiadach i konferencjach, że to dla niego zamknięty etap kariery.

Ale to nie znaczy, że jego relacje z Barceloną zostały zerwane na dobre. Bywa w mieście, głównie w celach prywatnych. Ostatnio odnowił kontakt z klubem.

- Barcelona dała mi wszystko jako piłkarzowi i trenerowi. Nie odrzucam Barcelony. Ale życie składa się z etapów i teraz na pewno są młodzi trenerzy, którzy mają tę samą pasję, jaką ja miałem wtedy - powiedział Guardiola w rozmowie katalońską radiostacją RAC1.

Media w Hiszpanii zastanawiają się, czy Guardiola mógłby wrócić do klubu w innej roli, jako jakiś dyrektor, albo nawet prezydent FC Barcelony. Trener Manchesteru City dał jednoznaczną odpowiedź.

- Czy siedziałbym w krawacie na loży prezydenckiej? Nie, nie widzę siebie w takiej sytuacji - mówił.

Zobacz też: Niemcy są pewni. Oto co czeka Kamińskiego

W przyszłym roku socios Barcelony będą wybierać nowego prezydenta klubu. Joan Laporta zamierza ubiegać się o reelekcję. Ale rośnie wobec niego opozycja. Są plotki, że ma ją wesprzeć Leo Messi, który od czasu odejścia w 2021 r. ma bardzo chłodne relacje z Laportą. Guardiola został poproszony o komentarz nt. wyborów, ale jego odpowiedź była bardzo dyplomatyczna.

- To część demokratycznej i zdrowej logiki. Dlatego Barça jest największym klubem na świecie. Tutaj możemy sobie na to pozwolić... Barça to żywy klub, każdy ma coś do powiedzenia. Każdy chce nim zarządzać, grać w nim i go trenować - ocenił.

Pep Guardiola ma ważny kontrakt z Manchesterem City do końca czerwca 2017 r. Pracuje z angielskim gigantem od 2016 r.