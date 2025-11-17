Powrót na stronę główną
Przegrali 10 meczów w eliminacjach, wciąż mogą zagrać na MŚ!
W eliminacjach mistrzostw świata przegrali aż dziesięć spotkań. Z sześciu wygranych, aż pięć odnieśli na własnym terenie. Mimo tak słabego bilansu wciąż mają szansę, by zagrać na mundialu. Poznajcie niezwykły przypadek Boliwii, która pomimo słabej gry wciąż może marzyć, by wziąć udział w mistrzostwach.
Mecz Boliwia - Brazylia
youtube.com/@conmebol

Jakim cudem zespół posiadający tyle porażek może jeszcze mieć szanse na udział w przyszłorocznym mundialu? Ano takim, że eliminacje południowoamerykańskiej strefy CONMEBOL są rozgrywane w systemie ligowym, w którym każdy z dziesięciu krajów grał ze sobą mecz i rewanż. Sześć najlepszych uzyskiwało bezpośredni awans na mundial. Siódmy trafiał do baraży interkontynentalnych.

Tym państwem została Boliwia, której bilans spotkań to 6 wygranych, 2 remisy i aż 10 porażek. Jakby tego było mało, aż pięć zwycięstw i dwa remisy La Verde odniosła u siebie, a dokładnie na Estadio Municipal de El Alto. Kluczem do sukcesu jest położenie obiektu. To obiekt ulokowany w Andach, na wysokości 3890 m. n.p.m., choć niektóre źródła podają nawet 4150 metrów ponad poziom morza! To wysokość porównywalna do pasma górskiego Alp, w której oddychanie przy wysiłku fizycznym sprawia ogromne problemy nawet najlepiej wytrenowanym sportowcom. Ale nie przyzwyczajonym do takich warunków Boliwijczykom.

W efekcie ci u siebie ograli m.in. Kolumbię, zremisowali z Urugwajem, a na koniec fazy kontynentalnej eliminacji pokonali Brazylię. Tamto ostatnie zwycięstwo zapewniło im udział w barażach interkontynentalnych.

Zaskoczą także poza krajem? Są na to pewne szanse

Udział w barażach weźmie sześć zespołów. Poza Boliwią, wyłonioną ze strefy CONMEBOL, będą to także reprezentująca Oceanię Nowa Kaledonia, Demokratyczna Republika Konga, która wczoraj wygrała miejsce w afrykańskich eliminacjach, drużyna azjatyckiej AFC i dwa kraje strefy CONCACAF. Te trzy niewiadome poznamy 18 listopada, gdy zakończą się eliminacje w Azji i Ameryce Północnej oraz Karaibach. Aktualnie miejsca premiowane grą w barażach interkontynentalnych zajmują Jamajka i Panama, a w Azji będzie to zwycięzca meczu Irak - Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Baraże interkontynentalne będą polegały na tym, że sześć zespołów zostanie podzielonych na dwie drabinki. Dwa z najwyższym rankingiem FIFA znajdą się już od razu w finałach drabinek. Pozostałe pary zmierzą się w półfinale, przy czym kraje strefy CONCACAF zostaną przydzielone do osobnych drabinek.

Już teraz można powiedzieć, że Boliwia, która zajmuje 76. miejsce w rankingu FIFA, na pewno nie zostanie rozstawiona. DR Konga ma 60. pozycję, a wyżej od Boliwii są także potencjalni uczestnicy turnieju, jak Panama (31.), Jamajka (68.), ZEA (67.), czy Irak (57.).

