Jest chętny na Szymańskiego. Polak może zacierać ręce

Telenowela w sprawie przyszłości Sebastiana Szymańskiego wciąż trwa. Od kilku tygodni zagraniczne i polskie media rozpisują się w sprawie ewentualnego nowego klubu dla reprezentanta Polski. Łączyły go już z takimi klubami jak: Borussia Dortmund, Napoli, Lazio, Tottenham, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen i Atalanta.

Sebastian Szymański trafi do Lyonu?

Mariusz Piekarski, były agent Szymańskiego, we wrześniu tego roku mówił, że ofertę złożył Olympique Lyon, ale ta została zablokowana przez Jose Mourinho, który był fanem talentu Polaka. Teraz prezesi Olympique Lyon znów chcą pozyskać Szymańskiego. "Jeunesfooteux.com" informuje, że prezesi Fenerbahce postawili warunek, by sprzedali Polaka.

"Priorytetem dla trenera Fonseki pozostaje Szymański. Jest jeden problem, bo zarząd Fenerbahce poinformował, że jest otwarty na sprzedaż pomocnika, pod warunkiem otrzymania kwoty około 14 milionów euro. To kwota, której Lyon nie będzie w stanie dorównać. Podobno trwają negocjacje w celu znalezienia bardziej satysfakcjonującego rozwiązania finansowego dla obu stron. Powiedzmy sobie jednak jasno: ta transakcja będzie daleka od prostej, a może wręcz niemożliwa - czytamy w "Jeunesfooteux.com".

Sebastian Szymański trafił do Fenerbahce z Dynama Moskwa za około 10 mln euro. W tym czasie rozegrał w sumie 122 mecz, zdobył 22 bramki i miał 30 asyst. W tym sezonie jego bilans: 20 spotkań, dwa gole i dwie asysty.

Prestiżowy portal Transfermarkt wycenia go na 14 mln euro. Jego kontrakt z tureckim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.

Ostatnio Szymański miał pecha na meczu z Holandią w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Z powodu kontuzji zszedł z boiska już w 13. minucie, a potem okazało się, że musi też przedwcześnie opuścić zgrupowanie.