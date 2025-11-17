Janne Ahonen ogłosił koniec. "Stracił motywację"

Pięciokrotny triumfator Turnieju Czterech Skoczni nie potrafił łatwo pożegnać się ze skokami. Po raz pierwszy karierę zakończył w 2008 roku, tłumacząc to brakiem motywacji, ale wrócił do rywalizacji po zaledwie sezonie przerwy. Janne Ahonen ponownie zbudował wielką formę i potrafił skakać na poziomie czołówki Pucharu Świata, w której błyszczeli już Thomas Morgenstern czy Gregor Schlierenzauer. Jak się miało potem okazać: to nie był jego jedyny powrót do skoków.

Syn Ahonena skończył karierę

Janne Ahonen okazyjnie pojawia się na skoczni do dzisiaj. W marcu stoczył pokazowy "pojedynek" z Tonim Nieminenem w Lahti. W 2022 roku, w wieku 44 lat, został natomiast brązowym medalistą mistrzostw Finlandii, co było absolutną sensacją. Wówczas jego rywalem stał się na dobrą sprawę jego syn, Mico, który urodził się w 2001 roku.

Niespełna 24-latek nigdy nie był uważany za wielki talent. Nie odnosił sukcesów w mistrzostwach świata juniorów, nie potrafił przebić się w Pucharze Świata. W mediach i tak mówiło się jednak o nim sporo, ze względu na legendarne nazwisko. Mico nie do końca radził sobie z presją, która się z tym wiązała, a na dodatek w marcu 2024 roku doznał poważnej kontuzji kolana. Udało mu się po niej wrócić do startów (zaliczył występ w Pucharze Kontynentalnym), ale na krótko.

Zakończenie kariery Mico Ahonena ogłosił jego ojciec. - Mico zakończył skakanie na nartach. Chciał kontynuować karierę, ale stracił motywację, gdy bezceremonialnie pominięto go przy wyborze do obu kadr narodowych. Pominięcie go było niezrozumiałą decyzją. Wiosną Mico doszedł do siebie po poważnej kontuzji i skakał naprawdę obiecująco w kilku konkursach - powiedział Janne Ahonen w rozmowie z Ilta-Sanomat (tłumaczenie za "skijumping.pl").

Sezon 2025/2026 w skokach narciarskich wystartuje 21 listopada.