Włosi przed ostatnim meczem fazy grupowej eliminacji MŚ z Norwegią mieli już tylko iluzoryczne szanse na wywalczenie bezpośredniego awansu, gdyż musieliby pokonać Skandynawów różnicą aż dziewięciu bramek. Po pierwszej połowie wydawało się, że przynajmniej trafią do baraży po honorowym zwycięstwie, gdyż do szatni schodzili z prowadzeniem 1:0. Ale w drugiej zostali skompromitowani i przegrali aż 1:4.

Dwa gole w tym spotkaniu zdobył Erling Haaland. Po meczu norweski super snajper, który zakończył fazę grupową z aż szesnastoma (!) trafieniami na koncie, zdradził, że w trakcie spotkania włoski obrońca Gianluca Mancini starał się go wybić z rytmu gry w bardzo nietypowy sposób.

- Przy stanie 1:1 Mancini zaczął łapać mnie za pośladki. Pomyślałem sobie: "Co ty wyprawiasz?!" - powiedział napastnik Manchesteru City w rozmowie z norweską TV2 Sport.

- Trochę się zdenerwowałem i powiedziałem do niego: "Wielkie dzięki za motywację, do boju!". Potem strzeliłem dwa gole i wygraliśmy 4:1, więc wspaniale się ułożyło. Muszę mu podziękować - dodał Haaland.

Dzięki wygranej 4:1 z Włochami, Norwegia z hukiem awansowała na mistrzostwa świata w Kanadzie, Meksyku i USA. Podopieczni Stale Solbakkena odnieśli w grupie komplet ośmiu zwycięstw, a ich bilans bramkowy wyniósł zatrważające 37 do 5. To sprawia, że Erling Haaland i spółka z pewnością będą uchodzili za czarnego konia przyszłorocznego mundialu.

A Włosi? Tak bogatej w piłkarskie tradycje nacji w oczy zajrzał już trzeci z rzędu brak awansu na najważniejszą piłkarską imprezę czterolecia. Ostatni raz Squadra Azzurra wystąpiła na MŚ w Brazylii w 2014 roku, ale i to wspomnienie nie należy do najmilszych. Grała w grupie z Anglią, Kostaryką oraz Urugwajem i zajęła trzecie miejsce, przez co odpadła z turnieju.