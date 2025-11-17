W trakcie spotkania Polska - Holandia (1:1) na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie profil Łączy nas piłka opublikował zdjęcia z trybun, na których obecny był prezydent RP Karol Nawrocki. W odpowiedzi jeden z użytkowników Twittera opublikował zdjęcie z pistoletem w dłoni, dołączając krótką treść: "Do zobaczenia, Karolku". Jego wpis spotkał się z ogromnym oburzeniem, nawoływało do szybkiej reakcji policji za groźby skierowane do głowy państwa.

REKLAMA

Zobacz wideo Bohater reprezentacji Polski w życiowej formie! Absolutny fenomen

Groził Nawrockiemu. Został zatrzymany, przyznał się do winy

Do zatrzymania doszło w sobotę wieczorem, dokonali go funkcjonariusze ze stołecznej policji. Nawrockiemu groził 19-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu otwockiego. Jest uczniem szkoły zawodowej, ma polskie obywatelstwo. Został już przesłuchany przez prokuraturę, postawiono mu konkretne zarzuty. Warszawska policja podała szczegóły całej akcji.

"Po pozyskaniu informacji związanych z wpisem na platformie x.com stołeczni policjanci niezwłocznie podjęli czynności zmierzające do zatrzymania mężczyzny. Po kilku godzinach autor wpisu został ustalony, a do jego mieszkania w powiecie otwockim zapukali policjanci. 19-latek został zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 190 par.1 kk. (groźba karalna - red.)" - czytamy w komunikacie policji.

Zobacz też: Ekstaza w Norwegii. Tak świętują awans

19-latek był przesłuchiwany przez prokuratorów z Prokuratury Rejonowej Warszawa - Śródmieście. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu zarzutu kierowania gróźb karalnych. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności. Młody mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyraził skruchę.

Oprócz tego zdecydowano, że nastolatek będzie miał dozór policyjny. Zostanie on też objęty zakazem zbliżania się do prezydenta oraz budynków kancelarii Prezydenta RP, tj. Pałacu Prezydenckiego i Belwederu.

Śledczy przewidują, że będą musieli przesłuchać prezydenta Nawrockiego w charakterze pokrzywdzonego.