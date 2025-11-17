Holandia szykuje się do zmiany selekcjonera

Ronald Koeman prowadził reprezentację Holandii w latach 2018-2020. Odszedł, by objąć FC Barcelonę. Do kadry "Oranje" wrócił na początku 2023 r. Dotarł z nią do półfinału ostatniego Euro oraz do ćwierćfinału Ligi Narodów. W eliminacjach nie przegrał żadnego meczu, ale kibiców i holenderskie media niepokoi styl gry, szczególnie w meczach z Polską, bo nie był zbyt efektywny.

Holandia szuka następcy Koemana

Koeman ma ważny kontrakt z federacją holenderską do końca lipca przyszłego roku. Prawdopodobnie nie zostanie on przedłużony. Nie można też wykluczyć scenariusza, w którym 62-latek nie dotrwa do mistrzostw świata. Podczas programu "Studio Voetbal" telewizji NOS padła informacja, że KNVB już ma analizować rynek trenerski w celu znalezienia odpowiedniego następcy. W programie rozpoczęły się rozważania, kto mógłby zastąpić Koemana.

Według holenderskiego komentatora sportowego Jeroena Stekelenburga KNVB powinno poważnie zastanowić się na dwiema kandydaturami. Chodzi o Erika ten Haga i Petera Bosza.

- Erik ten Hag nie ma obecnie klubu (zwolniony z Bayeru Leverkusen po zaledwie trzech meczach - red.), a Peter Bosz nie podpisał jeszcze nowego kontraktu z PSV Eindhoven (ma ważny do końca tego sezonu - red.). Mistrzostwa świata mogą być dobrą okazją do rozważenia tych opcji - ocenił. Komentator wskazuje tę dwójkę jako jednych z najlepszych obecnie trenerów w Holandii.

Zdaniem Stekelenburga reprezentacja Holandii będzie miała nowego selekcjonera po mundialu. Przekonuje, że Koeman ma wystarczająco silny autorytet, by zostać na stanowisku do MŚ.

- Nawet gdyby powiedział, że odejdzie po mistrzostwach świata, to nie sądzę, by stracił swój autorytet. Myślę, że może w pełni wykorzystać potencjał zawodników na MŚ. Ale KVNB jest zobowiązana do tego, by przynajmniej zacząć analizować dostępne opcje - dodał dziennikarz.

Atmosfera wokół reprezentacji Holandii jest napięta, bo nie udało się wygrać grupy z kompletem punktów i w przekonującym stylu. Zanotowała dwa remisy z Polską, miała też kłopoty z Litwą i Maltą na wyjeździe. Wygrała odpowiednio 3:2 i 4:0. Drugi wynik jest wysoki, ale on nie odzwierciedla przebiegu spotkania.

W poniedziałek Holandia zakończy eliminacje domowym meczem z Litwą. Tylko katastrofa odbierze jej awans na mundial. Ma trzy punkty więcej od Polski, 12 goli strzelonych więcej i jeden stracony mniej od Biało-Czerwonych.

Losowanie grup mistrzostw świata odbędzie się 6 grudnia w Waszyngtonie. Holandia powinna być losowana z pierwszego koszyka.