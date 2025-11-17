Robert Lewandowski ma ważny kontrakt z FC Barceloną do końca tego sezonu. Jeszcze kilka tygodni temu hiszpańskie media podawały, że w klubie są pewni, że nie przedłużą umowy z Polakiem. Ale jego szybki powrót po kontuzji mięśniowej i hat-trick z Celtą Vigo miały zmienić postrzeganie sprawy. Sam Lewandowski czeka na rozwój sytuacji i podchodzi do tematu na bieżąco, nie spieszy mu się z niczym.

Temat potencjalnego przedłużenia umowy Lewandowskiego z Barceloną jest bacznie obserwowany przez AC Milan. Włosi chcieliby ściągnąć Polaka już zimą, choć będzie o to bardzo trudno, chociażby ze względów finansowych. Eksperci przekonują jednak, że Lewandowski odnalazłby się we Włoszech, skoro kolejną młodość przeżywa tam Luka Modrić. Saudyjczycy także chcą mieć Lewandowskiego w swojej lidze. Kuszą kosmicznym kontraktem, choć Polak ma nie brać pod uwagę możliwości gry na Półwyspie Arabskim.

Kolejni chętni na transfer Lewandowskiego. To giganci

Według najnowszych wieści pojawił się kolejny ewentualny kierunek transferu Polaka. Według reporterów z grupy Indykaila News (ponad 680 tys. obserwujących na Twitterze) Lewandowski dostał ofertę rocznego kontraktu od jednego z gigantów Premier League. Trop ma prowadzić na któryś z trzech następujących klubów - Chelsea, Manchester United lub Tottenham. Wybór któregokolwiek z tych klubów byłby sensacją.

Chelsea zdobyła w zeszłym sezonie Ligę Konferencji i wygrała Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA. Po zmianie właściciela (w 2022 r. Todd Boehly przejął klub od Romana Abramowicza) zmieniła się polityka transferowa "The Blues", którzy chętniej kupują młodych graczy z dużym potencjałem. Jednak transfer doświadczonej gwiazdy mógłby przyciągnąć nowych kibiców i sponsorów. Z kolei w Tottenhamie chcieliby mieć nowego lidera szatni po odejściach Harry'ego Kane'a i Heung-min Sona, brakuje tam gwiazdy z osobowością i charakterem.

Za to Manchester United miałby zgłosić się po Lewandowskiego po wielu latach. Gdy polski napastnik był piłkarzem Borussii Dortmund, łączono go z "Czerwonymi Diabłami". Lewandowski przyznał w jednym z wywiadów, że był skłonny wyjechać do północnej Anglii, był po rozmowach z Sir Aleksem Fergusonem, ale cały transfer zablokował ówczesny trener BVB, Juergen Klopp. Nie chciał tracić swojego najlepszego napastnika. Dziś MU próbuje wrócić na szczyt, ale w klubowych biurach panuje chaos, a na boisku drużyna jest nierówna i niestabilna. Opcja gry na Old Trafford wydaje się obarczona największym ryzykiem.

Klubom Premier League może być trudno ściągnąć Lewandowskiego, gdyż Polak traktuje Barcelonę jako priorytet. Głównie ze względu na rodzinę, która czuje się tutaj bardzo dobrze.

W tym sezonie Robert Lewandowski strzelił siedem goli w 12 meczach dla FC Barcelony.