Zidane karierę piłkarską zakończył stosunkowo szybko, bo w 2006 roku w wieku 34 lat. Zanim mocniej zaangażował się w "trenerkę", musiało jednak minąć trochę czasu. Najpierw w Realu Madryt (po powrocie do klubu Florentino Pereza) pełnił rolę doradcy, potem dyrektora sportowego. Dopiero w 2013 roku dołączył do ekipy prowadzonej przez Carlo Ancelottiego jako asystent. Trzy sezony później wszedł w jego buty i sam został pierwszym trenerem Królewskich.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o relacjach z Urbanem: Czasami bałem się do niego podchodzić

To tam będzie pracował Zidane. Wszystko ma być jasne

Real Madryt jest jak dotąd pierwszym i ostatnim klubem, który prowadził Zidane. Jego druga kadencja w stolicy Hiszpanii zakończyła się w maju 2021 roku. Od tamtego czasu pozostawał bezrobotny. Nie znaczy to jednak, że Francuz narzekał na brak zainteresowania. Wręcz przeciwnie: otrzymywał oferty z czołowych klubów świata, w tym m.in. Juventusu, którego kiedyś był piłkarzem. Wszystkie jednak odrzucił.

ZOBACZ TEŻ: Robben znalazł sobie nową dyscyplinę. Oto jego miejsce w rankingu

Co było tego powodem? W środowisku od lat mówi się, że marzeniem Zidane'a jest praca w reprezentacji Francji. Niektórzy uważali, że zastąpi w niej Didiera Deschampesa już po mundialu w Katarze. Tam jednak jego były kolega z kadry odniósł zadowalający wynik (minimalna porażka w finale) i przedłużył kontrakt z francuskim związkiem. "Zizou" musiał zatem obejść się smakiem.

Jak twierdzi Jose Felix Diaz z dziennika "AS" - wkrótce jego cierpliwość zostanie wynagrodzona. Hiszpański dziennikarz podaje, że Didier Deschamps na sto procent po mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku odejdzie z kadry Francji. I jest już pewne, że jego następcą zostanie Zidane. Podpisanie wszelkich dokumentów ma być już tylko kwestią czasu.

Zgadzałoby się to ze słowami samego Zidane'a, który w ostatnim czasie zaczepiany przez dziennikarzy czy kibiców i pytany o powrót do pracy trenerskiej, odpowiadał: "wkrótce".