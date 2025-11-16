Portugalia wygrała 9:1 bez Cristiano Ronaldo. Oto reakcja gwiazdora

Portugalia zdobyła w sześciu meczach eliminacyjnych 13 punktów. Zgubiła punkty tylko w dwóch spotkaniach - w październiku z Węgrami (2:2) i kilka dni temu niespodziewanie z Irlandią (0:2). Strzeliła w sumie 20 goli, z czego prawie połowę w niedzielnym meczu z Armenią. Straciła łącznie siedem bramek, z czego cztery strzelili Węgrzy, którzy stracili dziś szansę na baraże.

Ronaldo reaguje po awansie Portugalii na MŚ

W tych eliminacjach Cristiano Ronaldo pięciokrotnie wpisywał się na listę strzelców. Mógł cieszyć się z dubletów w pierwszym meczu z Armenią (5:0) i w spotkaniu z Węgrami na wyjeździe. Zdobył też jedną bramkę w pierwszym starciu z Madziarami. Opuścił dzisiejsze starcie z Armenią (9:1) z powodu czerwonej kartki, którą zobaczył w 61. minucie spotkania z Irlandią w czwartek.

Gdyby Portugalia wygrała z Irlandczykami, przystępowałaby do meczu z Armenią pewna awansu. Musiała jednak dopełnić dziś formalności. Ronaldo był przy zespole, nie zostawił go i razem z kolegami z reprezentacji mógł cieszyć się z awansu na mistrzostwa świata.

Lider byłych mistrzów Europy cieszył się z biletu na mundial także w mediach społecznościowych. Opublikował krótki, ale treściwy wpis, wyrażając dumę z postawy drużyny.

"Jesteśmy na Mistrzostwach Świata! Cała naprzód, Portugalio!" - napisał w poście na Twitterze. W ciągu kilku godzin post wygenerował zasięg przekraczający 6 mln odbiorców, zebrał ponad 270 tys. polubień, 18 tys. udostępnień i 5 tys. komentarzy.

Dla Cristiano Ronaldo mundial w Kanadzie, USA i Meksyku będzie szóstym turniejem o mistrzostwo świata. Debiutował na imprezie tej rangi w 2006 w Niemczech. Wówczas Portugalia zajęła czwarte miejsce. Na ostatnich MŚ w Katarze Portugalia doszła do ćwierćfinału, gdzie została wyeliminowana przez Maroko.

W jednym z ostatnich wywiadów Ronaldo zapowiedział, że przyszłoroczny mundial będzie jego ostatnim w karierze. W lutym skończy 41 lat.