To był kluczowy mecz dla Polaków. Gol w 83. minucie zmienił wszystko

Biało-Czerwoni są już niemal pewni tego, że zagrają w barażach. Teoretycznie Polacy wciąż mają szanse na to, żeby awansować bezpośrednio, ale są one iluzoryczne. W meczu z Maltą walka toczyć będzie się więc przede wszystkim o to, żeby piłkarze Jana Urbana zapewnili sobie jak najlepszą pozycję przed losowaniem baraży - obecnie Biało-Czerwoni znajdują się w pierwszym koszyku, co oznacza, że w półfinale zagraliby u siebie z rywalem z czwartego koszyka, a w finale na pewno nie mierzyliby się z najgroźniejszymi zespołami.

Ukraina pokonała Islandię. Kiepski wynik dla Polski

Jednocześnie warto śledzić, co się dzieje w innych meczach - obecność lub nieobecność niektórych drużyn w barażach może zdecydować o koszyku, w którym znajdzie się reprezentacja Polski. Z tego powodu w dzisiejszym meczu Ukrainy z Islandią reprezentacji Polski bardziej opłacał się remis lub zwycięstwo Islandii - Ukraińcy w rankingu FIFA są wyżej od Polski, więc w przypadku ewentualnych przesunięć to oni byliby w kolejce przed Biało-Czerwonymi do miejsca w pierwszym koszyku. Za to Islandczycy nie mają szans na uzyskanie rozstawienia kosztem Polski. Ukraińcom awans do baraży dawało dziś tylko zwycięstwo.

Pierwsza połowa ułożyła się po myśli Islandczyków. Wprawdzie to Ukraina miała przewagę i dużo częściej sprawiała zagrożenie, ale gospodarze tylko raz byli blisko zdobycia bramki - w 24. minucie, gdy strzał Wiktora Cyhankowa odbił się od poprzeczki. Do przerwy nie padł żaden gol - a remis 0:0 sprawiał, że drugie miejsce w grupie D zajmowali Islandczycy.

W drugiej połowie obraz meczu pozostał bez zmian - Ukraińcy wciąż mieli przewagę, nawet większą niż do przerwy, ale niewiele z tego wynikało. Islandia skupiła się na bronieniu bezbramkowego remisu, ale w nielicznych wypadach pod bramkę gospodarzy potrafiła sprawić dużo zagrożenia - w 78. minucie Ukrainę przed stratą gola musiał ratować Anatolij Trubin.

W 83. minucie ukraińscy kibice mogli łapać się za głowy. Najpierw islandzki bramkarz obronił mocny strzał głową z trzech metrów, a chwilę później dobitkę tego uderzenia. Wydawało się, że skoro Ukraina nie jest w stanie zdobyć gola w takiej sytuacji, to nie zdobędzie go już w ogóle... i niemal od razu gospodarze trafili po rzucie rożnym. Teraz to Ukraina miała drugie miejsce w grupie, a Islandia musiała walczyć o zdobycie bramki, żeby ratować eliminacje.

Tylko że teraz boisko należało do Ukraińców. I w 3. minucie doliczonego czasu gry nasi sąsiedzi dobili Islandczyków - pięknym strzałem z linii pola karnego popisał się Ołeksij Huculak. To oznacza, że Ukraina zapewniła sobie grę w barażach, a Biało-Czerwoni wciąż mogą stracić miejsce w pierwszym koszyku.

Odbudowa Azerbejdżanu po Santosie trwa. W 4. minucie zaskoczyli Francję

W tym samym czasie trwał też drugi mecz tej grupy. Po katastrofalnej kadencji Fernando Santosa odbudowuje się kadra Azerbejdżanu. Azerowie byli już w stanie wywalczyć m.in. remis z kadrą Ukrainy (1:1), a dziś zaskoczyli reprezentację Francji. W 4. minucie bramkę na 1:0 zdobył Renat Dadaszow z Motoru Lublin. Gospodarze oczywiście nie mieli większych szans i ostatecznie przegrali 1:3, ale biorąc pod uwagę jak wyglądała kadra Azerbejdżanu w ostatnich miesiącach - nie jest to zły wynik.

Poznaliśmy też finałowe rozstrzygnięcia w grupie K. Tam już przed dzisiejszymi meczami wszystko było jasne - awans wywalczyła reprezentacja Anglii, a w barażach zagra Albania. Dziś Albańczycy długo remisowali z Anglikami 0:0, ale w 74. i 82. minucie bramki dla Anglii strzelił Harry Kane, który tym samym zapewnił swojej kadrze komplet punktów w grupie eliminacyjnej. Kolejny słaby mecz zagrała reprezentacja Serbii, która wygrała ze słabą Łotwą tylko 2:1 - bramkę dla Łotyszy zdobył dobrze znany polskim kibicom Vladislavs Gutkovskis.

Wcześniej - po meczach rozpoczętych o godzinie 15:00 - poznaliśmy rozstrzygnięcia w grupie F. Dziś odbędą się jeszcze spotkania Izrael - Mołdawia i Włochy - Norwegia.

Tabela grupy D po wszystkich meczach eliminacyjnych:

Francja - 6 meczów - 5 zwycięstw, 1 remis, 0 porażek - bilans bramkowy 16:4 - 16 punktów Ukraina - 6M - 3Z, 1R, 2P - 10:11 - 10 pkt Islandia - 6M - 2Z, 2R, 2P - 13:11 - 7 pkt Azerbejdżan - 6M - 0Z, 1R, 5P - 3:16 - 1 pkt

Tabela grupy K po wszystkich meczach eliminacyjnych: