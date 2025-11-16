Koeman nagle wraca do meczu z Polską. "Nie jesteśmy"

Holandia straciła punkty w eliminacjach do mistrzostw świata tylko w meczach z Polską. We wrześniu w Rotterdamie i w piątek w Warszawie padł wynik 1:1. W tym drugim spotkaniu Polacy byli momentami drużyną dużo lepszą. Oddali więcej strzałów, mieli wyższy współczynnik goli oczekiwanych. Postawa holenderskich piłkarzy w kraju została oceniona jako rozczarowująca. Spodziewano się dużo lepszej, bardzo efektywnej gry.

Koeman wrócił do bramki Polski z Holandią. "Widzisz, co się dzieje"

Holandia prowadzi w naszej grupie eliminacyjnej, ma wyraźnie lepszy bilans bramkowy od Polski, więc jest już jedną nogą na przyszłorocznym mundialu. Tylko katastrofa w poniedziałkowym starciu z Litwą mogłaby odebrać "Oranje" awans. Ale holenderskie media i kibice nie są zadowoleni z poziomu prezentowanego przez reprezentację. Szczególnie dziwi ich nierówna gra w obronie i ataku. Zastanawiają się, skąd się biorą takie problemy.

Na konferencji prasowej przed meczem z Litwą padło pytanie o zachowanie obrony przy bramce Jakuba Kamińskiego. Sugerowano, że defensywa Holandii mogła inaczej się zachować, szczególnie w przypadku asystującego Roberta Lewandowskiego. Ronald Koeman przyznał, że w tej sytuacji nie dało się znaleźć dobrego rozwiązania, bo to Polska przeprowadziła bardzo dobry kontratak. Poza tym Holandia podejmuje złe decyzje jako cały zespół i musi nad tym popracować.

- Umieścić Lewandowskiego w kanapce między van Dijkiem a Timberem? Widzisz, co się dzieje, gdy oni przejmują piłkę. My mamy pięciu za piłką, oni dwóch. I nie jesteśmy w stanie tego powstrzymać, bo podejmujemy zbyt wiele złych decyzji. Bart Verbruggen był też zbyt daleko od bramki. Jest wiele czynników, które zawodzą - powiedział selekcjoner "Oranje".

W całych eliminacjach Holandia straciła tylko cztery gole - dwa z Polską (strzelili je Matty Cash i Kamiński) oraz dwa z Litwą.

Mecz Holandia - Litwa w poniedziałek o godzinie 20:45. To dla Holendrów ma być dopełnienie formalności i okazja do świętowania awansu. W tym samym czasie Polska zagra na wyjeździe z Maltą, może sobie zapewnić pierwszy koszyk podczas losowania baraży.