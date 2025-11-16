Hajto zobaczył, kto był na meczu Polska - Holandia. Musiał zrobić zdjęcie

W piątek na PGE Narodowym kibice byli świadkami ciekawego widowiska, a przede wszystkim mogli oglądać bardzo dobrą grę reprezentacji Polski, co w meczach z silnymi przeciwnikami nie zdarza się często. Ostatecznie podopieczni Jana Urbana zremisowali z Oranje 1:1. Bramkę dla naszego zespołu zdobył Jakub Kamiński, który prezentuje w tym sezonie wysoką formę. Holandia jest już pewna udziału w przyszłorocznych mistrzostwach świata. Polska natomiast będzie musiała walczyć o udział w najważniejszej piłkarskiej imprezie w barażach.

Hajto spotkał legendę. "Stadion topowy"

Na PGE Narodowym nie zabrakło w piątek Tomasza Hajty. Były reprezentant Polski pochwalił się w mediach społecznościowych wyjątkową fotografią.

Spotkał Clarence'a Seedorfa. Holender przed laty zachwycał kibiców, a później został trenerem. "Powiedział stadion topowy i dobry mecz gratulacje" - napisał Hajto na Instagramie.

Seedorf rozegrał 87 meczów dla reprezentacji Holandii, w których strzelił 11 goli. Ma na swoim koncie mnóstwo sukcesów. Uwagę przykuwają występy 49-latka w Lidze Mistrzów. W elitarnych rozgrywkach triumfował cztery razy i to z trzema klubami. Najpierw wygrał Champions League jako zawodnik Ajaxu Amsterdam (1995), następnie z Realem Madryt (1998), a później z Milanem (2003, 2007).

Polska dwa razy postawiła się Holandii

Seedorf, obserwując piątkowy mecz, mógł być nieco zaniepokojony. Polska stworzyła sobie więcej okazji bramkowych od Holandii i równie dobrze nasi zawodnicy mogli schodzić z boiska jako zwycięzcy.

To był drugi remis Biało-Czerwonych z Oranje w tych eliminacjach mistrzostw świata. We wrześniu takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie w Rotterdamie.