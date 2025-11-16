Orzeł Wojnarowa to ligowy średniak nowosądeckiej A-klasy. Po co więc takiej drużynie nowy stadion za spore pieniądze? Wszystko przez wojsko. Kilka lat temu gmina Korzenna sprzedała armii tereny, na których znajdował się dotychczasowy stadion. Do tej pory klub wynajmował stary obiekt, ale w końcu musi się z niego wyprowadzić.

REKLAMA

Zobacz wideo Skandal na Stadionie Narodowym! Wandalizm, patologia

Powstanie nowy stadion w Polsce. Budowa już się zaczęła

Gmina obiecała wówczas, że zbuduje nowy stadion. I teraz ten plan zaczyna być realizowany. - Tradycji stało się zadość: pierwsza łopata pod budowę stadionu lekkoatletycznego w Wojnarowej wbita! Za około 14 miesięcy obiekt powinien być gotowy - powiedział wójt Leszek Skowron, cytowany przez portal dts24.pl. Budowa oficjalnie ruszyła w sobotę 15 listopada.

Nowy stadion ma służyć nie tylko piłkarzom Orła, ale również lekkoatletom. Oprócz boiska ze sztuczną murawą powstanie sześciotorowa bieżnia o długości 100 metrów oraz czterotorowa bieżnia o długości 400 metrów. Będą też stanowiska do pchnięcia kulą i skoku w dal. W ramach inwestycji ma powstać również parking.

- Uczniowie z naszej szkoły dotąd nie mieli gdzie uprawiać lekkoatletyki, a teraz się to zmieni. Będzie to służyło każdemu. To byłoby bez sensu, gdyby to było tylko dla nas - mówił prezes Orła Przemysław Miłkowski, cytowany przez Radio RDN Nowy Sącz.

Pierwszy etap prac ma kosztować gminę 14 milionów złotych - o 3 miliony mniej niż planowano - a połowę tej kwoty ma pokryć rządowe dofinansowanie. Na razie nie będzie trybun oraz szatni - one mają powstać dopiero w drugim etapie inwestycji. Rządzący gminą będą starać się również o dofinansowanie tej części budowy.