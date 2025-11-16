Tak legenda Manchesteru United balowała w Warszawie. "Gorąca noc"

Patrice Evra reprezentował w przeszłości barwy takich klubów, jak: Manchester United, Juventus, AS Monaco czy West Ham. Sam przyznał, że gdyby nie piłka nożna, jego życie byłoby zupełnie inne, gdyż wcześniej "sprzedawał narkotyki i żebrał". Największe sukcesy odnosił w Man United. "Jedna z legend. Z angielskim klubem wywalczył Ligę Mistrzów, pięć mistrzostw kraju, trzy Puchary Ligi Angielskiej, cztery Superpuchary Anglii oraz trofeum Klubowych Mistrzostw Świata" - pisała Agnieszka Piskorz ze Sport.pl.

Legenda Manchesteru United pojawiła się w warszawskim barze. Pokazał, jak można się bawić

Dziennik "Fakt" poinformował, że Patrice Evra pojawił się w Warszawie. Przyjechał do naszego kraju, by promować firmę "Major Developers", której jest ambasadorem. Głośno zrobiło się jednak o tym, co robił późnym wieczorem, gdyż był gościem klubu "Piano Bar". Spędził tam ponad cztery godziny.

"Od początku zwracał uwagę gości - kobiety chętnie towarzyszyły mu na parkiecie, a on sam z uśmiechem oddawał się rozmowom i tańcom" - czytamy. Dziennikarze ujawnili, że pojawił się na miejscu w towarzystwie dwóch ochroniarzy.

"Jeden z nich postawił na elegancki granatowy garnitur, podczas gdy drugi wyglądał jak postać wyjęta z 'Peaky Blinders', z charakterystycznym kaszkietem i podwiniętymi rękawami odsłaniającymi tatuaże" - napisano. Dodano, że obaj cały czas czuwali w pobliżu, "dyskretnie obserwując otoczenie".

Rzekomo 44-latek "świetnie bawił się do samego końca". "Klub opuścił dopiero o czwartej nad ranem, tuż przed zamknięciem, wyraźnie zadowolony z gorącej, warszawskiej nocy" - podsumowano.

Jakiś czas temu Francuz poinformował, że stoczy walkę w MMA. Mało tego, podpisał kontrakt z organizacją Professional Fighters League i zapowiedział, że niebawem czeka go debiut w klatce.