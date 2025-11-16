Reprezentant Niemiec skazany! Był oskarżony m.in. o posiadanie nielegalnej broni

Adeyemi to skrzydłowy uważany za jednego z najszybszych w Europie. Światu futbolu dał się poznać jako zawodnik Red Bulla Salzburga. W 2022 roku trafił do Borussii Dortmund, z którą sięgnął po wicemistrzostwo Niemiec, a także miał okazję grać w finale Ligi Mistrzów. Ostatnio znajduje się w niezłej formie - jego wartość rynkowa wg. Transfermarkt w październiku podskoczyła z 45 do 60 mln euro.

Reprezentanta Niemiec czekają konsekwencje. Adeyemi ma problemy prawne

Sensacyjne informacje na temat 23-letniego piłkarza, który w przeszłości raczej nie budził większych kontrowersji, przekazał "Bild". Adeyemi kilka tygodni temu został zatrzymany przez niemiecką policję w związku z posiadaniem nielegalnej broni - mosiężnych kastetów oraz paralizatora. Stało się jasne, że grozi mu nawet do trzech lat pozbawienia wolności.

Jak donosi jednak niemiecki dziennik, piłkarzowi się upiekło. Prokuratura w Hagen wzięła pod uwagę, że nigdy wcześniej nie był karany i tylko nałożyła na niego grzywnę. Adeyemi ma zapłacić 450 tysięcy euro. Zostanie wpisany do Centralnego Rejestru Federalnego i nie będzie musiał stawiać się na publicznym procesie. Borussia Dortmund potwierdziła, że zdaje sobie sprawę z problemów swojego piłkarza i poważnie traktuje wszelkie zarzuty karne.

- Wyrok został wydany przez sąd rejonowy w Wetter i stał się prawomocny 30 października 2025 r. - potwierdził prokurator Michael Burggräf cytowany przez "Bilda".

Karim Adeyemi otrzymał powołanie od Juliana Nagelsmanna na listopadowe mecze reprezentacji Niemiec. 23-latek był zawieszony na spotkanie z Luksemburgiem, ale powinien pojawić się na boisku w poniedziałek przeciwko Słowacji.