Oto gdzie Urban zabrał Polaków przed meczem z Holandią. "To ich będzie bolało"

Polska zremisowała z Holandią 1:1 w piątkowym spotkaniu eliminacji MŚ. Na bramkę Kamińskiego z końcówki pierwszej połowy tuż po przerwie odpowiedział Depay. Polacy grali odważnie, ciekawie i dobrze wypadli na tle renomowanego rywala.

Na vlogu ujawniającym kulisy spotkania z Holandią można zobaczyć, że w planie reprezentantów na piątek był spacer po zalesionych terenach na warszawskim Wawrze.

Jan Urban nawet tak spokojną sytuację wykorzystał do przekazywania swoim piłkarzom wskazówek. Wspominał chociażby o braku nawyku zmiany orientacji gry - element ten jednak dobrze działał w spotkaniu z Holandią, o czym selekcjoner wspominał w pomeczowej rozmowie z reporterem TVP Sport.

"Ich szlag trafi". Urban instruował piłkarzy

- Jak w środku będziesz o tym pamiętał, "Szymek", to ich najbardziej to będzie bolało. Że raz, drugi, trzeci zmienimy. Drużyna, która lubi mieć piłkę, jak musi za nią biegać, to ją szlag trafia. Ty to masz - Urban instruował Sebastiana Szymańskiego. Dobre rady w tym akurat przypadku nie mogły przynieść skutku - 26-latek zszedł z boiska po niecałym kwadransie gry z powodu kontuzji przywodziciela.

Jan Urban wspominał również o współpracy w bocznych strefach boiska. - Na jednej stronie wahadełka dla jednego i drugiego to nie jest żadna nowość. Wchodzi jeden, drugi jest z tyłu. Może "Skóra" się włączyć, z drugiej strony podobnie. Cash się wyłączy, a "Kamyk" zostanie - opowiadał selekcjoner.

Reprezentację Polski niemal na pewno będą czekać baraże o udział w przyszłorocznych mistrzostwach świata. Jutrzejszy pojedynek z Maltą wciąż może dać bezpośredni awans, ale szanse na to mniej niż iluzoryczne. Mecz rozgrywany w Ta' Qali rozpocznie się 17 listopada o godzinie 20:45. Na relację tekstową z tego spotkania zapraszamy do portalu Sport.pl oraz aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.