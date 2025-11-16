Niemal wszystko jasne! Oto potencjalni rywale Polski w barażach o mundial

Polska po remisie z Holandią jest praktycznie pewna miejsca w turnieju barażowym do przyszłorocznych mistrzostw świata. By awansować bezpośrednio do amerykańskiego mundialu musiałby zajść niewyobrażalny wręcz zbieg okoliczności - oprócz wygranej nad Maltą, potrzebna jest porażka Holandii na Litwie oraz odrobienie aż trzynastu bramek.

Jako że Finlandia już rozegrała wszystkie swoje mecze fazy grupowej i nie ma możliwości wyprzedzić Biało-Czerwonych, można przyjąć że Polska będzie wśród drużyn grających w marcowych barażach. Eliminacje dobiegają końca, pozostała już tylko jedna kolejka. Coraz więcej więc wiadomo na temat potencjalnych rywali.

Wczoraj opisaliśmy szanse Polski na zapewnienie sobie pierwszego koszyka w losowaniu baraży. Zdaniem analityka Piotra Klimka wygrana Polski z Maltą daje około 70% szans na wywalczenie najlepszego rozstawienia. Innym kluczowym meczem może być pojedynek Ukrainy z Islandią. Sytuacja podopiecznych Jana Urbana będzie lepsza, jeżeli Wikingowie nie przegrają tego spotkania.

Z kim w barażach? Takie są przewidywania!

Zgodnie z szacunkami, analitycy przewidują również prawdopodobne zestawienie koszyków. Na profilu Football Meets Data pojawiła się predykcja, która przynosi Polakom pozytywne wiadomości. Według tejże rozpiski, Polacy w pierwszej rundzie znajdą się w pierwszym koszyku, a w półfinałowym starciu zmierzą się z jedną z drużyn, która do baraży awansuje dzięki pozycji w Lidze Narodów.

Prawdopodobne ułożenie koszyków barażowych

koszyk: Włochy, Turcja, Ukraina, Polska koszyk: Walia, Węgry, Słowacja, Szkocja koszyk: Czechy, Albania, Bośnia, Kosowo koszyk: Rumunia, Szwecja, Macedonia Północna, Irlandia Północna

Na dziś Polska otrzymałaby więc rywala albo znacznie słabszego - jak Macedończycy albo Irlandczycy, albo grającego znacząco poniżej oczekiwań - Szwedzi w grupie ze Szwajcarią, Kosowem oraz Słowenią zdobyli tylko jeden punkt w pięciu meczach.

Z tych wszystkich drużyn tylko pięć do tej pory z pewnością zagra w barażach. Są to Albania, Czechy, Irlandia Północna, Rumunia oraz Szwecja. Z kolei reprezentacje Włoch, Turcji, Polski, Walii, Kosowa czy Macedonii Północnej na pewno zagrają minimum w barażach. Określenie "matematyczne szanse" nie oddaje jednak, jak nikłe jest prawdopodobieństwo, że wymienione zespoły awansują bezpośrednio na MŚ.

Półfinałowe spotkania rozegrają się na stadionie drużyny, która zajęła miejsce w wyższym koszyku. Gospodarze finału będą losowani między zwycięzcami półfinałowych starć. Losowanie całej fazy barażowej europejskich eliminacji do przyszłorocznego mundialu odbędzie się 20 listopada o godzinie 13:00. Półfinały zaplanowane są na 26 marca 2026 roku, a finały zostaną rozegrane cztery dni później.