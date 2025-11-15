Rosja przegrała po raz pierwszy od czterech lat. "Co za hańba!"

Reprezentacja Rosji w sobotę rozegrała towarzyski mecz z Chile. Na stadionie w Soczi uległa 0:2 po golach Gonzalo Tapii i Bena Breretona Diaza. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie jeden dość zaskakujący fakt. Otóż była to pierwsza porażka tej ekipy od... czterech lat.

Chile lepsze od Rosji. Koniec absurdalnej serii

Rosyjski portal sports.ru odnotował, że ostatni raz rosyjscy piłkarze przegrali dokładnie 14 listopada 2021 r. Działo się to w starciu Chorwacją (0:1) w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze. Od tego czasu rozegrali 22 mecze i za każdym razem odnosili zwycięstwo lub wywozili remis. Jak to możliwe?

Wszystko przez agresję rosyjskich wojsk na Ukrainę, która zaczęła się w lutym 2022 r. Od tamtej pory reprezentacja Rosji została zawieszona przez UEFA. Dlatego też nie przystąpiła do barażu z Polską, a potem nie wzięła udziału w eliminacjach do mistrzostw Europy i nadchodzącej edycji mistrzostw świata. Rozgrywała jedynie spotkania towarzyskie i to w dodatku tylko przeciwko tym krajom, które wyraziły na to zgodę. Rosjanie nie mogli więc liczyć na sparingi z czołowymi drużynami świata. Musieli zadowolić się konfrontacjami z Kirgistanem, Irakiem czy Białorusią. Z czasem na mecze zaczęły przyjeżdżać również nieco mocniejsze ekipy tj. Kamerun, Serbia czy Nigeria. Żadna z nich nie potrafiła jednak wygrać... aż do teraz.

Przegrali po raz pierwszy od czterech lat. "Pasożyty"

Niezadowolone z tego faktu są m.in. rosyjskie media. Portal sport-express.ru napisał wprost: "Chilijczycy pokazali poziom, na jaki musimy być przygotowani po powrocie". Bardziej dosadni byli zwykli kibice. "Pierwszy poważny przeciwnik pokazał prawdziwy poziom drużyny… Wielu krzyczało o ich szansach na mistrzostwa świata, a zostali pokonani przez tych, którzy się na nie nie zakwalifikowali", "Jaka szkoda. Logiczny koniec tego cyrku", "O mój Boże! Co za hańba! Te pasożyty są utrzymywane z naszych podatków" - pisali w mediach społecznościowych. Ich wpisy cytuje ukraiński portal Obozrevatel.com.

Imponująca seria bez porażki, o której piszą Rosjanie, jest jednak nieco naciągana. We wrześniu 2023 r. ich reprezentacja również znalazła swojego pogromcę i okazała się nim... młodzieżówka Egiptu do lat 23. Rosjanie ulegli wtedy 1:2, co z pewnością chluby im nie przynosi. Zdaniem tamtejszych mediów spotkanie było jednak nieoficjalne i dlatego nie liczą go do statystyk.