Piszczek zadebiutował w nowym klubie. Tak mu poszło

To był hit transferowy na ławce trenerskiej tego sezonu w Betclic 1. Lidze. Łukasz Piszczek, były reprezentant Polski i piłkarz m.in. Borussii Dortmund, został szkoleniowcem GKS-u Tychy. - Cieszę się z rozpoczęcia nowego etapu na mojej trenerskiej drodze. Przez ostatnie lata przygotowywałem się do pracy trenerskiej i dziś mogę rozpocząć ją w miejscu, które ma duży potencjał i ambicje. GKS Tychy to klub z zapleczem, historią i pasją kibiców. Chcę wspólnie z zespołem zbudować solidne fundamenty pod długofalowy rozwój - mówił Piszczek, który podpisał z klubem kontrakt do 30 czerwca 2027 roku.

Łukasz Piszczek zadebiutował z Wieczystą Kraków. Tak mu poszło

Łukasz Piszczek zadebiutował na ławce GKS-u Tychy w sobotnim sparingu z innym pierwszoligowcem - Wieczystą Kraków, którą wciąż prowadzi tymczasowy trener - Rafał Jędraszczyk (najprawdopodobniej drużynę obejmie Thomas Doll, były trener Borussii Dortmund).

Piszczek nie będzie miło wspominał swojego debiutu na ławce szkoleniowej GKS-u Tychy, bo jego zespół przegrał 0:2. Gole dla krakowian zdobyli Goku w 44. i Rafa Lopes w 86. minucie. Tym samym Wieczysta przełamała serię sześciu spotkań bez zwycięstwa (wszystkie w lidze).

Piszczek ostatnio był grającym trenerem w trzecioligowym klubie LKS Goczałkowice-Zdrój. Wcześniej pełnił również funkcję asystenta Nuriego Sahina w Borussii Dortmund.

GKS Tychy zajmuje 16. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi. W następnej kolejce 22 listopada (godz. 19.30) zmierzy się w wyjazdowym meczu z siódmą drużyną tabeli - Stalą Rzeszów.

Wieczysta Kraków tego samego dnia zagra na wyjeździe z trzecim zespołem tabeli - Chrobrym Głogów. Początek meczu o godz. 19.30.