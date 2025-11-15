FC Barcelona Femeni znów dominuje w lidze hiszpańskiej. Przed dzisiejszym meczem z Realem Madryt zespół z Katalonii zdobył 27 punktów w 10 spotkaniach - jedyną porażkę poniósł w meczu z Realem Sociedad (0:1). Piłkarki Barcelony do tej pory straciły tylko dwie bramki, a zanotowały łącznie aż 47 trafień.

Ewa Pajor z kolejną bramką dla Barcelony! Trafienie w El Clasico

Autorką sześciu z tych 47 goli była Ewa Pajor. W dzisiejszym meczu z Realem Madryt reprezentantka Polski dołożyła kolejne trafienie. Barcelona od początku była faworytem dzisiejszego spotkania, choć Real w lidze na razie zbytnio nie odstaje - zawodniczki ze stolicy Hiszpanii zdobyły do tej pory tylko cztery punkty mniej. Różnicę widać jednak m.in. w liczbie zdobytych goli - piłkarki Barcelony mają tych trafień prawie dwa razy więcej. Historia również jest po stronie zawodniczek z Katalonii, które do tej pory... przegrały tylko jedno El Clasico.

Barcelona gola mogła strzelić już w pierwszej minucie, ale wtedy piłkarki Realu uratował jeszcze słupek - chwilę później to zawodniczki z Madrytu same były blisko zdobycia bramki. Od początku spotkania było widać, że prędzej czy później zobaczymy tu jakieś trafienie. I to się potwierdziło bardzo szybko. Już w 15. minucie Ewa Pajor strzeliła bramkę na 1:0. Reprezentantka Polski trafiła do siatki z najbliższej odległości, po tym jak z lewej strony pola karnego piłkę podała jej Claudia Pina.

Reprezentantka Polski już chwilę później mogła cieszyć się z trafienia na 2:0 - ostatecznie jednak w tej sytuacji był spalony i gol został anulowany po analizie VAR. Jednak już przy kolejnym trafieniu Ewy Pajor - w 30. minucie - wszystko było w porządku. Polka na razie rozgrywa świetne spotkanie i wszystko wskazuje na to, że poprowadzi Barcelonę do zdecydowanego zwycięstwa.