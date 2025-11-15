De Zeeuw ujawnia. "Holenderscy działacze strasznie wku*****i. Brak szacunku"

Piłkarze reprezentacji Holandii narzekali po meczu z Polską, że trudno im było rozegrać dobrą akcję przy nisko ustawionej defensywie Biało-Czerwonych. W całym spotkaniu "Oranje" oddali mniej strzałów i mieli niższy współczynnik goli oczekiwanych. Można powiedzieć, że Holendrzy zagrali poniżej swojego potencjału i możliwości.

Wściekłość w Holandii po meczu z Polską

W Holandii oczekiwano zwycięstwa z Polską, które zapewniłoby awans na mundial. Ale Holendrzy drugi raz stracili punkty w tych eliminacjach, drugi raz po remisie z Polakami. Mimo to "Oranje" mają pierwsze miejsce w grupie, ale w kraju da się odczuć niesmak. Przede wszystkim dlatego, że spodziewano się kompletu punktów oraz efektownej i skutecznej gry z każdym razem. Kadra Ronalda Koemana nie do końca spełnia oczekiwania kibiców, a nawet działaczy w federacji.

Jak ujawnił Jan de Zeeuw jr, syn byłego dyrektora reprezentacji Polski, atmosfera w holenderskim związku po meczu z Polską ma być dość napięta, co wywnioskował po rozmowach z pracownikami KNVB. Oburzenie wywołały także pomeczowe wypowiedzi piłkarzy, głównie Memphisa Depaya. Napastnik "Oranje" nie przejmował się stylem gry, liczył się dla niego wynik, który finalnie jest bardzo dobry dla Holandii. Ale w kraju przykładają dużą uwagę do stylu, którego w ostatnim czasie nieco brakuje.

- Rozmawiałem z ludźmi z federacji holenderskiej i oni byli strasznie wku*****i na to, jak to wyglądało. Ja też jestem. Później nijakie wypowiedzi piłkarzy. Memphis Depay śmieje się w telewizji. Jak po takim meczu można się śmiać? To jest brak szacunku do kibiców. Powiedział, że i tak mają pierwsze miejsce w grupie - przyznał de Zeeuw na antenie Kanału Sportowego.

W kończących się na dniach eliminacjach Holandia strzeliła 23 gole, a straciła cztery - dwa w meczach z Polską i dwa z Litwą. Najskuteczniejszym graczem "Oranje" jest Memphis Depay. Zdobył osiem bramek i jest wiceliderem klasyfikacji strzelców eliminacji.

Holandia prowadzi w naszej grupie eliminacyjnej, mając trzy punkty przewagi nad Polską. Tylko katastrofa mogłaby zabrać "Oranje" bezpośredni awans na mundial. W poniedziałek Holendrzy zagrają w ostatniej kolejce eliminacji z Litwą.