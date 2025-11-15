Tak Modrić przechodzi do historii. Szósty na świecie

Reprezentacja Chorwacji w 1998 roku - jako debiutant na mistrzostwach świata - wywalczyła brązowy medal. Cztery lata później zakończyła udział w turnieju na fazie grupowej. Choć trudno w to uwierzyć - te dwa turnieje są jedynymi mundiali z udziałem Chorwatów, w których nie zagrał Luka Modrić. Kapitan kadry w piątek dopisał do swojej listy osiągnięć kolejny wyczyn.

Wielki wyczyn Modricia. Przechodzi do historii

Chorwaci, którzy pokonali Wyspy Owcze 3:1, zagwarantowali sobie prawo startu w przyszłorocznych mistrzostwach świata. Od 2006 roku tylko raz nie udało im się zakwalifikować na turniej. Nie zagrali na MŚ w RPA w 2010 roku.

Udział w tegorocznym awansie ma legendarny Luka Modrić. Pochodzący z Zadaru kapitan chorwackiej kadry zdobył gola i zaliczył asystę w meczu z Czechami (5:1), a także asystę w meczu z Czarnogórą (4:0). W piątkowy wieczór zagrał 62 minuty. Zanotował tym samym swój 193. mecz w narodowych barwach.

Modrić, który we wrześniu skończył 40 lat, nadal zachwyca formą w Milanie i reprezentacji. Dopisuje mu zdrowie, a to w kontekście przyszłorocznego mundialu jest niezwykle istotne. Pomocnik stanie przed szansą dołączenia do wąskiego grona zawodnika z pięcioma mundialami w CV.

Do tej pory takiej sztuki dokonali tylko Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lotthar Matthaus oraz dwóch Meksykanów: Rafael Marquez i Andres Guardado. Zapewne Argentyńczyk - rekordzista świata pod względem liczby meczów na MŚ (26) - i Portugalczyk w przyszłym roku wywindują to osiągnięcie i zagrają na swoim szóstym mundialu w karierze. Podobnie jak Modrić na światowym czempionacie debiutowali w 2006 roku. W przeciwieństwie do niego grali na każdym kolejnym turnieju.

Zdobywca Złotej Piłki z 2018 roku miał pecha przed piętnastu laty. Chorwaci nie zakwalifikowali się na mundial do RPA. Los zrekompensował Modriciowi ten fakt osiem lat później. Prowadzona przez niego kadra zagrała fantastyczny turniej i wywalczyła wicemistrzostwo świata. Sam Modrić został piłkarzem turnieju, a w następstwie zdobył wspomnianą Złotą Piłkę. Na ostatnim turnieju Chorwaci wywalczyli brązowy medal.