Sceny w el. MŚ! Gol zawodnika z Ekstraklasy stawia Niemców pod ścianą

W piątkowy wieczór oczy wszystkich polskich kibiców były skierowane w kierunku PGE Narodowego i spotkania Polska - Holandia. Biało-Czerwoni bardzo szybko mogli wyjść na prowadzenie za sprawą Nicoli Zalewskiego, ale zmarnował on dogodną sytuację pod holenderską bramką. Upragnione prowadzenie dał nam Jakub Kamiński, który wyszedł na czystą pozycję po asyście Roberta Lewandowskiego i pokonał Verbruggena. Niestety tuż po przerwie Memphis Depay doprowadził do wyrównania i wynikiem 1:1 zakończył się ten mecz.

Wyniki pozostałych meczów el. do mistrzostw świata. Było o włos od niespodzianki

W pozostałych meczach tego dnia także działo się bardzo wiele. Wcześniej, go o godz. 18:00 rozegrano spotkania naszej grupy, czyli Finlandia - Malta. Dość niespodziewanie Finowie ulegli rywalowi 0:1 po trafieniu Jake'a Grecha, co miało swoje konsekwencje. "Tym samym Polska na sto procent zagwarantowała sobie co najmniej udział w marcowych barażach" - pisał na łamach Sport.pl Błażej Winter.

W meczach innych grup również nie brakowało niespodzianek. W spotkaniach Grupy L - Chorwacja mierzyła się z Wyspami Owczymi, a Czarnogóra z Giblartarem. W obu tych meczach lepiej zaczynały niżej notowane drużyny.

W tym pierwszym spotkaniu Chorwaci zostali zaskoczeni przez Gezę Davida Turi'ego. W 16. minucie oddał strzał z "szesnastki". Po drodze futbolówka odbiła się od jednego z rywali i wpadła do bramki. Taki stan utrzymywał się do 23. minuty. Josko Gvardiol pokonał bramkarza rywali strzałem w dolny róg bramki.

Na tym Chorwaci nie poprzestali - w 57. minucie prowadzenie swojej drużynie dał Petar Musa, a wynik tego spotkania ustalił Nikola Vlasic w 70. minucie.

Chorwacja - Wyspy Owcze 3:1

Gole: Turi (16') - Gvardiol (23'), Musa (57'), Vlasic (70')

Z kolei w 20. minucie Czarnogórę zaskoczył Liam Jessop z Giblartaru. Całą akcję wypracował James Scanlon, który pomknął kilkadziesiąt metrów i zagrał prostopadłą piłkę do swojego kolegi, który oddał płaski strzał między nogami bramkarza i dał swojej drużynie prowadzenie.

13 minut później do wyrównania doprowadził Vasilije Adzic, a w 42. minucie prowadzenie Czarnogórze dał Nikola Krstovic, który wykorzystał rzut karny. Więcej trafień w tym meczu nie oglądaliśmy.

Giblartar - Czarnogóra 1:2

Gole: Jessop (20') - Adzic (33'), Kristovic (42')

Problemy Niemców w meczu z Luksemburgiem

W meczach Grupy A Luksemburg - Niemcy i Słowacja - Irlandia Północna bardzo długo utrzymywały się bezbramkowe remisy. Niemcy - mimo 66 proc. posiadania piłki - i trzech strzałów na bramkę, nie byli w stanie znaleźć sposobu na pokonanie Anthony'ego Morisa.

Do przerwy w żadnych z tych meczów nie obejrzeliśmy gola. Niemcom udało się przełamać impas dopiero w 49. minucie. Nick Woltemade wykorzystał podanie Leroya Sane i trafił do siatki. Niemieccy kibice nie początkowo musieli wstrzymać się z euforią, bo VAR analizował tę sytuację. Napastnik Newcastle podwyższył prowadzenie w 69. minucie.

Luksemburg - Niemcy 0:2

Gole: Woltemade (49', 69')

Z kolei w meczu Słowacja - Irlandia Północna pierwszy gol padł w 55. minucie. Na listę strzelców wpisał się Milan Skriniar, ale sędzia dopatrzył się spalonego. Dziesięć minut później padła kolejna bramka, której autorem był David Strelec. Napastnik zamknął dośrodkowanie Lukasa Haraslina z rzutu wolnego. Jednak... ponownie VAR zainterweniował. Arbitrzy dopatrzyli się faulu przed zdobyciem gola i kolejne już trafienie zostało anulowane.

Ostatecznie Słowacy dopięli swego. W 91. minucie ważnego gola w kontekście awansu strzelił napastnik Lechii Gdańsk - Tomas Bobcek, w swoim międzynarodowym debiucie. W dziewiątej minucie doliczonego czasu gry Irlandczycy kończyli ten mecz w dziesiątkę. Drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę ujrzał Daniel Ballard.

Gdyby Irlandczycy wygrali, obie ekipy miałyby po dziewięć "oczek" i wtedy decydowałby ostatni mecz, a w nim Słowacy będą się mierzyć z Niemcami. Tym samym Słowacja ma 12 pkt - tyle samo co Niemcy, więc w ostatnim starciu zagrają o pierwsze miejsce w grupie.

Słowacja - Irlandia Północna 1:0

Gole: Bobcek (91')