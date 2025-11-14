Powrót na stronę główną
Tak wygląda tabela po meczu Polska - Holandia. Wszystko jasne!
Już przed meczem Polska - Holandia wiedzieliśmy, że Biało-Czerwoni zagrają co najmniej w barażach do przyszłorocznych mistrzostw świata, gdyż Finlandia sensacyjnie przegrała 0:1 z Maltą. Z kolei w spotkaniu na Stadionie Narodowym padł remis 1:1, Polska i Holandia zdobyły po punkcie. Tak wygląda tabela grupy G po piątkowych meczach.
Po porażce Finlandii z Maltą wiedzieliśmy już, że Polska nie zajmie miejsca niższego niż drugie. To oznaczało, że podopieczni Jana Urbana mieli już zapewniony minimum udział w barażach. O więcej ciężej było jednak myśleć o czymś więcej, bo jedyną drogą do bezpośredniego awansu było zwycięstwo z Holandią oraz odrobienie aż 13 bramek w poniedziałkowym meczu z Maltą.

Mecz na Stadionie Narodowym rozpoczął się tuż przed godz. 21. i przez większość pierwszej połowy można było mówić o tym, że Polska gra z Holandią jak równy z równym. Rywale nieco przeważali, ale więcej konkretów zaprezentowali podopieczni Jana Urbana. Pod koniec pierwszej połowy jedną z wypracowanych sytuacji wykorzystał Jakub Kamiński.

Niestety, chwilę po przerwie Holendrzy odpowiedzieli - Memphis Depay dobił strzał Malena. Jednak Polacy wciąż walczyli do upadłego. Choć widać było, że to goście są lepsi piłkarsko, to pełne zaangażowanie gospodarzy minimalizowało różnice w umiejętnościach. Nie udało się jednak przechylić szali zwycięstwa na korzyść Biało-Czerwonych. Maurizio Mariani zagwizdał po raz ostatni, a spotkanie zakończyło się remisem 1:1. 

Sytuacja Polaków. Baraże nieuniknione.

Sytuacja w tabeli jest dość prosta - Polska ma zapewnione drugie miejsce i udział w barażach. A jeśli chce marzyć o pierwszym, to w poniedziałkowym, wyjazdowym meczu z Maltą musi wygrać i liczyć na sensacyjną i mało prawdopodobną porażkę Holandii z Litwą. Gdyby to takich rozstrzygnięć doszło, to Polacy muszą spełnić jeszcze jeden, także mało prawdopodobny warunek - odrobić 13 bramek straty, które mają do Holendrów właśnie w bilansie goli.

Polska - Holandia 1:1 (1:0)

Bramki: Kamiński (43.) - Depay (47.)

Tabela grupy G:

  1. Holandia - 7 meczów, 17 punktów, bramki: 23-4 - awans na mistrzostwa świata
  2. Polska - 7 meczów, 14 punktów, bramki: 11-5 - udział w barażach
  3. Finlandia - 8 meczów, 10 punktów, bramki: 8-14
  4. Malta - 7 meczów, 5 punktów, bramki: 2-16
  5. Litwa - 7 meczów, 3 punkty, bramki: 6-11

