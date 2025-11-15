Czarny dzień dla Ukrainy. "Historyczny wstyd"

Ukraina od 20 lat czeka na awans na mistrzostwa świata w piłce nożnej. Jedyny raz w imprezie tej rangi wystąpiła w 2006 r. i zaszła aż do ćwierćfinału. Od tamtej pory ani razu nie przebrnęła kwalifikacji. Teraz również straciła szanse na bezpośredni awans i to w fatalnym stylu. W czwartek piłkarze Serhija Rebrowa przegrali z Francją aż 0:4. Nic więc dziwnego, że w tamtejszych mediach panuje spora złość.
Zaraz po porażce ukraiński portal football.konkurent.ua zatytułował nawet jeden z artykułów: "Historyczny wstyd". Skąd tak mocne słowa? Wszystko przez "antyrekordy", jakie w tym spotkaniu ustanowiła tamtejsza reprezentacja. - Ten wieczór w Paryżu stał się prawdziwie czarnym dniem dla ukraińskiej piłki nożnej - stwierdzili dziennikarze.
Po dwóch golach Kyliana Mbappe, a także trafieniach Michaela Olise i Hugo Ekitike mecz zakończył się wynikiem aż 4:0. Okazuje się, że dla Ukraińców była to najwyższa porażka w historii jej występów w eliminacjach do mistrzostw świata. Wspomniany portal przypomniał, że taki sam rezultat padł na turnieju w 2006 r. w rywalizacji z Hiszpanią. Nigdy jednak Ukraina nie przegrała czterema bramkami różnicy w kwalifikacjach.
Jakby tego było mało, dziennikarze zwrócili uwagę na statystyki, które "były równie przygnębiające". Jak odnotowali, ich piłkarze przeciwko Francji nie oddali ani jednego celnego strzału na bramkę. - To powtórka kolejnego antyrekordu reprezentacji. Podobna bezradność w ataku miała już miejsce w meczach z Anglią w marcu 2023 roku i ze Szkocją we wrześniu 2022 - czytamy.
Mimo tak koszmarnych liczb Ukraińcy wciąż mają prawo wierzyć, że ich drużyna na mundial się zakwalifikuje. Obecnie w tabeli swojej grupy zajmuje trzecie miejsce, ale ma tyle samo punktów co druga Islandia. W dodatku oba zespoły w ostatnim meczu zagrają między sobą (16 listopada o godz. 18:00). Jeśli więc Ukraina wygra, przesunie się na drugie miejsce i awansuje do baraży. Jeśli nawet jej się to nie uda, to i tak może w nich wystąpić na podstawie wyników z ostatniej edycji Ligi Narodów (zajęła drugie miejsce w grupie B1).
