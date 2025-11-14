Sensacyjna decyzja Urbana. Tak tłumaczy się przed meczem

Kontuzje oraz zawieszenia sprawiły, że w składzie reprezentacji Polski nastąpiło kilka zmian. Na bramce zamiast Łukasza Skorupskiego zagra Kamil Grabara, Jana Bednarka zastąpił Jan Ziółkowski, a zamiast Przemysława Wiśniewskiego selekcjoner postawił na Tomasza Kędziorę. Najważniejsza jednak wydaje się zmiana w środku pola.

Jan Urban bowiem nie miał do dyspozycji Bartosza Slisza, który wydawał się idealnym wyborem na pozycję defensywnego pomocnika - a z Holandią dobre zabezpieczenie obrony może być kluczowe. W środku pola selekcjoner postawił na Piotra Zielińskiego oraz Sebastiana Szymańskiego.

Swoje wybory Jan Urban skomentował w przedmeczowej rozmowie z Mają Strzelczyk. Reporterka TVP Sport zagaiła, że wybrany skład sugeruje nastawienie ofensywne - częstsze przebywanie przy piłce i większą kontrolę nad przebiegiem spotkania. Selekcjoner potwierdził, że takie założenia będą towarzyszyć reprezentacji na dłużej.

Urban: Tak właśnie mamy grać!

- Nigdy nie ukrywałem takiego podejścia. Chcę, żeby reprezentacja Polski pod moją wodzą grała piłką, żeby się to podobało. Zdaję sobie sprawę z tego, że w tym wszystkim musi też być wynik. W dzisiejszym spotkaniu w środku pola zagra Sebastian Szymański z Piotrem Zielińskim. - powiedział Jan Urban, po czym pokusił się na tłumaczącą wszystko charakterystykę obu piłkarzy.

- Są to zawodnicy, którzy lubią być przy piłce, którzy są zaawansowani pod względem technicznym, mają znakomity przegląd sytuacji. Sam jestem ciekaw, jak to wszystko wyjdzie. Czasami też będzie trzeba bronić. Zobaczymy, jak wywiążą się z tych zadań - opowiedział selekcjoner.

Mecz Polska - Holandia rozpocznie się w piątek, 14 listopada o godzinie 20:45. Spotkanie rozegrane zostanie na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.