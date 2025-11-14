Są nowe wieści ws. trenera Wieczystej

4 zwycięstwa i jeden remis, bilans bramkowy: 14:3 - tak znakomity bilans mieli piłkarze Wieczystej Kraków po pięciu kolejkach tego sezonu Betclic 1. Ligi. Potem było już zdecydowanie gorzej. W kolejnych 11 spotkaniach krakowianie wywalczyli zaledwie 10 punktów (2 zwycięstwa, 4 remisy i aż 5 porażek). W efekcie w tym czasie pracę straciło dwóch trenerów - najpierw Przemysław Cecherz, a potem po zaledwie trzech meczach (dwie porażki i remis) - Gino Lettieri.
Kibice Wieczystej Kraków już nie mogą się doczekać ogłoszenia nazwiska nowego trenera. Mówiło się, że do Krakowa może trafić nawet były selekcjoner - Adam Nawałka, ale teraz wyżej akcje stoją Thomasa Dolla, byłego trenera Borussii Dortmund. Sławomir Peszko, wiceprezes klubu do spraw sportowych zdradził, kiedy zostanie ogłoszony nowy trener.
- Mam nadzieję, że w poniedziałek na treningu będzie już nowy trener. Chcemy zamknąć to jak najszybciej do poniedziałku, ale z drugiej strony też nie zrobimy tego błędu jak ostatnio, że nie było nic przygotowane. Przyjechał Gino Lettieri z Tajlandii totalnie nie znając polskich piłkarzy i wystawiał ich nie na swojej pozycji. Oczywiście był to błąd. Bijemy się w pierś - przyznał Sławomir Peszko w Kanale Sportowym.
Zobacz także: Polacy przegrywali 0:1, a potem się zaczęło. Co to była za druga połowa!
Cały odcinek programu można zobaczyć w linku poniżej.
Wieczysta Kraków po 16 kolejkach z 23 punktami zajmuje ósme miejsce w tabeli. Do prowadzącego lidera - Wisły Kraków traci aż piętnaście punktów.
Wieczysta w następnej kolejce 22 listopada (godz. 19.30) zagra na wyjeździe z trzecią drużyną tabeli - Chrobrym Głogów.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!