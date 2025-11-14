Są nowe wieści ws. trenera Wieczystej

4 zwycięstwa i jeden remis, bilans bramkowy: 14:3 - tak znakomity bilans mieli piłkarze Wieczystej Kraków po pięciu kolejkach tego sezonu Betclic 1. Ligi. Potem było już zdecydowanie gorzej. W kolejnych 11 spotkaniach krakowianie wywalczyli zaledwie 10 punktów (2 zwycięstwa, 4 remisy i aż 5 porażek). W efekcie w tym czasie pracę straciło dwóch trenerów - najpierw Przemysław Cecherz, a potem po zaledwie trzech meczach (dwie porażki i remis) - Gino Lettieri.

Sławomir Peszko zdradził, kiedy będzie ogłoszony nowy trener Wieczystej Kraków

Kibice Wieczystej Kraków już nie mogą się doczekać ogłoszenia nazwiska nowego trenera. Mówiło się, że do Krakowa może trafić nawet były selekcjoner - Adam Nawałka, ale teraz wyżej akcje stoją Thomasa Dolla, byłego trenera Borussii Dortmund. Sławomir Peszko, wiceprezes klubu do spraw sportowych zdradził, kiedy zostanie ogłoszony nowy trener.

- Mam nadzieję, że w poniedziałek na treningu będzie już nowy trener. Chcemy zamknąć to jak najszybciej do poniedziałku, ale z drugiej strony też nie zrobimy tego błędu jak ostatnio, że nie było nic przygotowane. Przyjechał Gino Lettieri z Tajlandii totalnie nie znając polskich piłkarzy i wystawiał ich nie na swojej pozycji. Oczywiście był to błąd. Bijemy się w pierś - przyznał Sławomir Peszko w Kanale Sportowym.

Wieczysta Kraków po 16 kolejkach z 23 punktami zajmuje ósme miejsce w tabeli. Do prowadzącego lidera - Wisły Kraków traci aż piętnaście punktów.

Wieczysta w następnej kolejce 22 listopada (godz. 19.30) zagra na wyjeździe z trzecią drużyną tabeli - Chrobrym Głogów.