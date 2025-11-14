Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Pilny komunikat ws. Mbappe. W Madrycie już wstrzymali oddech
Reprezentacja Francji wczoraj zapewniła sobie awans na przyszłoroczny mundial, zdecydowanie pokonując Ukrainę 4:0. W tym spotkaniu dwie bramki zdobył Kylian Mbappe, dołożył do tego również asystę. Niedługo później francuska federacja podała informację, że ostatni mecz eliminacji Trójkolorowi rozegrają bez swojego kapitana. Powodem absencji jest uraz kostki, z którym 26-latek zmaga się od miesiąca.
Kylian Mbappe
Fot. REUTERS/Gonzalo Fuentes

W czwartkowy wieczór Francja pokonała Ukrainę 4:0 i zapewniła sobie awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Wszystkie bramki padły w drugiej części spotkania. Najpierw Kylian Mbappe wykorzystał rzut karny po tym, jak sfaulowany został Michael Olise. W 76 minucie to właśnie Olise podwyższył wynik spotkania, a asystował mu N'Golo Kante. Mbappe ponownie wpisał się na listę strzelców 7 minut później, w samej końcówce asystował przy trafieniu Hugo Ekitike.

Zobacz wideo Kosecki szczerze o Lewandowskim: Ostatnia konferencja była jego najlepszym występem w kadrze

Po tym spotkaniu Francja ma 13 punktów w tabeli grupy D eliminacji do MŚ26, o sześć więcej od Islandii oraz Ukrainy. Te dwie reprezentacje zmierzą się w niedzielę w bezpośrednim pojedynku o miejsce w barażach. Tabelę zamyka Azerbejdżan, który ma na koncie cztery porażki i remis z Ukrainą.

Azerzy właśnie będą gospodarzami spotkania z Francją, które zamknie te eliminacje dla obu zespołów. Z racji tego, że mecz ten nie będzie miał już większego znaczenia dla Trójkolorowych, selekcjoner Didier Deschamps będzie mógł postawić na zawodników z drugiego szeregu. W trzech przypadkach natomiast - będzie musiał to zrobić. 

Tuż po południu, na oficjalnej stronie francuskiej federacji pojawił się komunikat. Jest to informacja o piłkarzach powołanych przez Didiera Deschampsa, którzy opuścili już zgrupowanie i nie wybiorą się w daleką podróż do Baku. Są to Eduardo Camavinga, który nadciągnął jedno ze ścięgien podkolanowych, Manu Kone - zawieszony za nadmiar żółtych kartek oraz Kylian Mbappe.

Mbappe wyleciał z kadry!

Absencja kapitana reprezentacji Francji spowodowana jest stanem zapalnym w prawym stawie skokowym. Mbappe poleciał już do Madrytu na szczegółowe badania. Problemy z kostką ciągną się za Francuzem od ponad miesiąca. Uraz pojawił się na początku października, podczas meczu z Villarrealem. Od tej pory 26-latek opuścił zaledwie jedno spotkanie - wyjazdowy mecz kadry z Islandią. 

Możliwe jest, że Kylian Mbappe będzie gotowy na następny mecz Realu Madryt. Do wyjazdowego pojedynku z Elche jest jeszcze aż dziewięć dni, więc to całkiem dużo czasu, by zająć się kłopotami ze zdrowiem. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?