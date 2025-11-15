Kibice wybrali następcę Lewandowskiego w Barcelonie. Ogromna przewaga

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną wygasa z końcem czerwca, dlatego nie ma co się dziwić, że coraz więcej klubów monitoruje jego sytuację. Rzekomo mocno zainteresowany jest AC Milan oraz saudyjskie zespoły, które pytały już o niego w przeszłości. Nie można również wykluczyć, że pozostanie w katalońskiej drużynie. Sam nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. - Nie spieszę się, jestem w zgodzie ze sobą, to najważniejsze - przekazał podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Fani są przekonani. To on powinien zastąpić Lewandowskiego w FC Barcelonie

Nie ma co do tego złudzeń, że potencjalne odejście Lewandowskiego zmusi FC Barcelonę do dużego transferu. Trudno sobie wyobrazić, by zespół nie został wzmocniony i w przyszłym sezonie podstawowym napastnikiem był Ferran Torres. Jak się okazuje, kibice katalońskiego klubu mają faworyta, o którym mówi się w ostatnich miesiącach zdecydowanie najczęściej.

Dziennik "Sport" przeprowadził ankietę, z której klarownie wynikło, kogo chcą fani. Aż 57 proc. ankietujących pragnie transferu Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Na drugim miejscu znajduje się Harry Kane z Bayernu (23 proc.), natomiast za nim są Etta Eyong z Levante (17 proc.) oraz Serhou Guirassy z Borussii Dortmund (4 proc.).

Ekrem Konur doniósł, że niebawem może rozpocząć się "globalny wyścig po Lewandowskiego". Poza wspomnianym AC Milanem oraz saudyjskimi klubami pojawiły się też wieści, że Polaka chce Fenerbahce Stambuł. Lista ma być zdecydowanie dłuższa. "Atletico Madryt, Al-Nassr, Al Hilal, Neom SC, Inter Miami, LAFC plus trzy inne kluby europejskie" - wyliczał.

Lewandowski wrócił ostatnio do gry po wyleczeniu kontuzji i strzelił trzy gole w meczu z Celtą Vigo (4:2). Dzięki temu ma już na koncie 108 trafień w barwach katalońskiego zespołu i wyprzedził w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców w historii Neymara. Już niebawem może za to przeskoczyć legendarnego zdobywcę Złotej Piłki z 1994 roku Christo Stoiczkowa, który zdobył dla FC Barcelony 117 bramek. Na ten moment Polak zajmuje pozycję wicelidera klasyfikacji strzelców La Liga, tuż za Kylianem Mbappe.