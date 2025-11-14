"Znowu będzie je****e Tuska". Burza po decyzji PZPN przed Polska - Holandia

Reprezentacja Polski przystąpi do piątkowego meczu z Holandią bez kilku kluczowych graczy. Jan Urban nie będzie mógł skorzystać zarówno z Bartosza Slisza, jak i Przemysława Wiśniewskiego, którzy pauzują z powodu żółtych kartek. Dodatkowo tuż przed zgrupowaniem kontuzji doznali Jan Bednarek, Krzysztof Piątek oraz Łukasz Skorupski. Jak się okazuje, Ronald Koeman zlekceważył ostatnio... piłkarzy z Ekstraklasy.

Żelazny zdradził, co się będzie działo podczas meczu z Holandią. "Będzie j****e Tuska"

Kacper Sosnowski ze Sport.pl przypomniał, że podczas meczu z Holandią, po raz pierwszy od 12 lat, w dopingowanie mają włączyć się najbardziej zagorzali kibice. "Doping ma być tak gorący jak w Kownie. Piłkarze się cieszą, PZPN wyznaczone sektory będzie monitorował z niepewnością i poddenerwowaniem" - przekazał.

Dziennikarz Piotr Żelazny przyznał, że nie rusza go ten temat, gdyż wie, co będzie głównym tematem na trybunach. - Wiadomo, będzie j****e Tuska, Boże święty. Nie wiem, czym tu się podniecać. (...) To będzie spektakl polityczny i tyle. (...) Co było dopingiem w Kownie? Wielka twarz Tuska przerobiona na Adolfa Hitlera. Można się zachwycać, nie bronię - oznajmił w programie "To jest Sport.pl".

Jakub Kosecki wyznał za to, że na meczach reprezentacji Polski nigdy nie będzie takiego dopingu, jak w klubie. - Ktoś pączka zje, popije kawką, weźmie drinka, na drugą połowę nie wyjdzie, bo będzie miał twarz w bigosie... - tłumaczył. Nie sądzi jednak, że uda się to tak, jak niektórzy zakładają. - Każdy będzie miał inny pomysł - uzupełnił.

Mecz Polska - Holandia odbędzie się w piątek 14 listopada na Stadionie Narodowym w Warszawie. Początek o godz. 20:45. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenach TVP 1, TVP Sport, aplikacji mobilnej TVP Sport oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl.

Mogą Państwo także śledzić relację tekstową na żywo z meczu Polska - Holandia w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.