Klopp wyszedł na stadion i ogłosił całemu światu. To jego nowa praca

30 czerwca 2024 r. oficjalnie zakończyła się praca Juergena Kloppa w Liverpoolu. Niemiec zapowiadał, że nie miał zamiaru wracać na ławkę trenerską. 16 stycznia br. Klopp objął funkcję dyrektora ds. globalnej piłki nożnej w Red Bullu. - Cieszę się życiem, spędzam czas z wnukami, zupełnie normalne rzeczy. Wiedziałem też, że nie chcę już pracować jako trener. Tak teraz myślę. Niczego mi nie brakuje - opowiadał Klopp w wywiadzie dla dziennika "The Athletic". Ostatnio Klopp pochwalił się nową pracą.

Klopp ogłosił wyjątkowe wieści. "Znów czuję dreszczyk emocji"

Klopp opublikował nagranie w mediach społecznościowych, w którym ogłosił, czym będzie się zajmował w najbliższych miesiącach. Kibice zapewne poczują się zawiedzeni, bo Klopp nie wróci w najbliższym czasie na ławkę trenerską.

"Wielu z Was zawsze wiedziało lepiej. Ale ja naprawdę nie potrafiłem sobie tego wyobrazić. Powrót na ławkę? Nie tęsknię za niczym. Tak zawsze myślałem. Ale teraz znów czuję dreszczyk emocji. Trawa pod moimi stopami. Gorąca atmosfera na stadionie. I znów chcę być naprawdę blisko. Nie jako trener. Zostanę ekspertem Magenta TV podczas mistrzostw świata FIFA 2026" - powiedział Klopp we wspomnianym filmie.

- Klopp uosabia prawdziwą pasję i entuzjazm dla piłki nożnej. Dlatego to fantastyczne, że wybrał nas. Jego dogłębne zrozumienie gry, ogniste analizy i poczucie humoru czynią go wyjątkowym. Duet ekspertów Thomas Mueller - Juergen Klopp jest już duetem klasy światowej - ogłosił Arnim Butzen, dyrektor ds. telewizyjnych w Telekom.

- Bardzo się cieszę, że znów będę mógł doświadczyć mistrzostw świata z perspektywy eksperta. Jednocześnie wiem, że ten maratonowy turniej będzie wiązał się z własnymi, wyjątkowymi wyzwaniami. Chcemy inspirować ludzi odpowiednią mieszanką piłkarskiej wiedzy i rozrywki, a także być zawsze blisko akcji - dodał Klopp, cytowany przez oficjalną stronę Telekomu.

Mistrzostwa świata, których gospodarzem jest Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone, będą trwać w dniach 11 czerwca - 19 lipca 2026 r. Niemcy są bardzo blisko wywalczenia awansu na turniej, bo są liderem grupy A z dziewięcioma punktami. Zespół Juliana Nagelsmanna może awansować na mundial już w piątek, jeżeli pokona Luksemburg, a Słowacja podzieli się punktami z Irlandią Północną.

Warto przypomnieć, że Klopp był ekspertem telewizyjnym w ZDF-ie w latach 2005-2008. To będzie powrót Kloppa do telewizji po blisko 20-letniej przerwie.