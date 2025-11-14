Ronaldo postradał zmysły. W Portugalii piszą wprost

"Mniej więcej kwadrans po rozpoczęciu drugiej odsłony mistrzowie Ligi Narodów dostali kolejny cios. W przenośni, za to dosłowny Ronaldo wymierzył łokciem Darze O'Shea. Początkowo sędzia Glenn Nyberg pokazał żółtą kartkę, ale po wideoweryfikacji wyrzucił z boiska kapitana Portugalii" - pisał Hubert Rybkowski ze Sport.pl o niezrozumiałym zachowaniu Cristiano Ronaldo w czwartkowym meczu Portugalii z Irlandią. Portugalczycy ostatecznie przegrali 0:2 i ciągle nie mają wywalczonego awansu na przyszłoroczne mistrzostwa świata.

Portugalskie media rozpisują się o czerwonej kartce Cristiano Ronaldo

Media z Portugalii piszą zgodnie o "agresji" Cristiano Ronaldo oraz zwracają uwagę na fakt, że to pierwsza czerwona kartka zobaczona przez 40-latka w narodowych barwach. "Jest to już trzynasty raz w całej karierze Ronaldo, kiedy wyrzucono go z boiska. Łącznie takich incydentów w różnych klubach, które reprezentował, było dwanaście: sześć w Realu Madryt, pięć w Manchesterze United i jeden w Juventusie" - czytamy na stronie dziennika "Record".

"Wszedł elektryczny na boisko, próbując strzelić gola piętką, następnie bezpośrednio z rzutu wolnego, a na koniec strzałem nad poprzeczką. I to był koniec. Albo prawie. Na początku drugiej połowy uległ pokusie uderzenia łokciem przeciwnika w plecy i słusznie został wyrzucony z boiska. Mecz do zapomnienia. Albo i nie" - oceniła z kolei "A Bola".

"Po 226 występach w reprezentacji, Cristiano Ronaldo po raz pierwszy został wyrzucony z boiska w koszulce reprezentacji. Czerwona kartka została pokazana kapitanowi Portugalii po jego agresywnym zachowaniu w przegranym czwartkowym meczu z Irlandią. [...] Portugalski piłkarz opuścił boisko, klaszcząc w dłonie, a trybuny Aviva Stadium zareagowały głośnym buczeniem" - czytamy na sicnoticias.pt.

"Wszyscy byli źli, zarówno trener, jak i zawodnicy. Wyróżniamy kapitana, ponieważ zrobił niewiele, albo nic, na boisku i został wyrzucony z boiska za uderzenie łokciem przeciwnika w plecy. Powiedział, że jest [rywal - przyp. red.] płaczkiem, zobaczył czerwoną kartkę, a mimo to poszedł coś powiedzieć trenerowi reprezentacji Irlandii. Dzień wcześniej CR7 powiedział, że 'różnicę robi »coco« (slangowe określenie na mózg'. Coco to głowa, prawda?" - ironizowało publico.pt.

Czerwona kartka jest dla Cristiano Ronaldo o tyle też problemem, że jeśli Portugalia awansuje na mundial, to napastnik może zostać zawieszony na pierwsze spotkanie w fazie grupowej.