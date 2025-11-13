Powrót na stronę główną
"25 lat cierpienia dobiegło końca". Na oczach króla świętowali powrót na MŚ
Reprezentacja Norwegii ma awans na mistrzostwa świata dosłownie na wyciągnięcie ręki. To będzie pierwszy międzynarodowy turniej dla Skandynawów w XXI w. Norwegowie mieli już dosyć tego wieloletniego czekania na kadrę, która wreszcie awansuje. Nie czekają także na to, co zrobią Włosi. Tamtejsze media wprost mówią o tym, że kończy się okres piłkarskiego cierpienia w kraju.
Bez wątpienia Norwegia ma najlepszą reprezentację od wielu lat. W kraju już myślą o przyszłorocznych mistrzostwach świata. To dla Norwegów pierwszy mundial od 1998 r. Wówczas na boiskach we Francji wyszli z grupy i zagrali w 1/8 finału, a w grupie pokonali ówczesnych obrońców tytułu, późniejszych wicemistrzów świata, Brazylię. Dla Norwegii to będzie pierwsza wielka impreza międzynarodowa w XXI w. Ostatni turniej, na którym grała, to Euro 2000, ale wtedy nie wyszła z grupy.

Norwegia pisze historię. To może być "największa atrakcja MŚ"

W czwartek Norwegia pewnie pokonała w siódmej kolejce eliminacji do MŚ Estonię 4:1. Dubletami popisali się Erling Haaland i Alexander Sorloth. Strzelili cztery gole w zaledwie 12 minut. Norwegia prowadzi z kompletem punktów w swojej grupie i jest praktycznie pewna awansu.

W kraju już zaczęło się świętowanie, niezależnie od tego, co zrobią Włosi z Mołdawią. Gdyby Italia wygrała bardzo wysoko, to musiałaby rozgromić Norwegów w ostatniej kolejce, by wyszarpać awans. W dwóch meczach musiałaby zniwelować kilkanaście goli różnicy. Ale to mało prawdopodobne. Włosi najprawdopodobniej zagrają w marcowych barażach, do których będą losowani z pierwszego koszyka.

"25 lat cierpienia dobiegło końca. Norwegia jedzie na Mistrzostwa Świata. Kapitan Haaland zamawia cheeseburgery!" - tak raduje się z powodu awansu norweski "Dagbladet". Z tymi cheesbeurgerami dziennik nie żartował, nie używał też przenośni w nawiązaniu do kuchni amerykańskiej. Haaland faktycznie zamówił cheeseburgery dla reszty kadry.

Norwegowie wiedzieli, że sytuację mają pod kontrolą i to mimo tego, że do przerwy w meczu z Estonią niespodziewanie było 0:0. - Ståle Solbakken (selekcjoner Norwegów - red.) czasami zachowuje się trochę szaleńczo w przerwie, ale teraz był całkowicie spokojny - wspominał Sorloth. Sam trener mówił po meczu, że to najlepszy okres w jego życiu piłkarskim.

Norwegowie mają piekielnie silny atak, z Sorlothem i Haalandem na czele. "Dagbladet" ocenia, że ten duet może być "największą atrakcją mistrzostw świata". "Mają cechy, które budzą strach w całym świecie" - dodano.

Podczas meczu z Estonią na trybunach stadionu Ullevaal w Oslo obecni byli członkowie norweskiej rodziny królewskiej - król Harald V, księżniczka Marta Ludwika (jego córka), książę Haakon Magnus (syn) oraz książę Sverre Magnus (wnuk, syn Haakona). Eksperci w Norwegii nie przypominają sobie, by rodzina królewska w dość licznym gronie pojawiła się na meczu reprezentacji.

- Nie ma wątpliwości, że ten mecz znaczy wiele. Dawno nie widzieliśmy tak dużej frekwencji rodziny królewskiej na meczu piłkarskim, o ile w ogóle kiedykolwiek się to zdarzyło - mówiła w rozmowie z "DB" Caroline Vagle. Gazeta odnalazła w swoim archiwum, że równie licznie rodzina królewska zebrała się na meczu Norwegia - Węgry w barażach o Euro 2016. Wówczas na trybunach było sześcioro członków rodziny. Norwegowie przegrali ten mecz 0:1, w rewanżu 1:2 i pożegnali się z marzeniami o grze na ME.

Norwegia zagra z Włochami na San Siro w Mediolanie w niedzielę 16 listopada. W czerwcu wygrała u siebie z Italią 3:0.

