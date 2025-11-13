"25 lat cierpienia dobiegło końca". Na oczach króla świętowali powrót na MŚ

Bez wątpienia Norwegia ma najlepszą reprezentację od wielu lat. W kraju już myślą o przyszłorocznych mistrzostwach świata. To dla Norwegów pierwszy mundial od 1998 r. Wówczas na boiskach we Francji wyszli z grupy i zagrali w 1/8 finału, a w grupie pokonali ówczesnych obrońców tytułu, późniejszych wicemistrzów świata, Brazylię. Dla Norwegii to będzie pierwsza wielka impreza międzynarodowa w XXI w. Ostatni turniej, na którym grała, to Euro 2000, ale wtedy nie wyszła z grupy.

Norwegia pisze historię. To może być "największa atrakcja MŚ"

W czwartek Norwegia pewnie pokonała w siódmej kolejce eliminacji do MŚ Estonię 4:1. Dubletami popisali się Erling Haaland i Alexander Sorloth. Strzelili cztery gole w zaledwie 12 minut. Norwegia prowadzi z kompletem punktów w swojej grupie i jest praktycznie pewna awansu.

W kraju już zaczęło się świętowanie, niezależnie od tego, co zrobią Włosi z Mołdawią. Gdyby Italia wygrała bardzo wysoko, to musiałaby rozgromić Norwegów w ostatniej kolejce, by wyszarpać awans. W dwóch meczach musiałaby zniwelować kilkanaście goli różnicy. Ale to mało prawdopodobne. Włosi najprawdopodobniej zagrają w marcowych barażach, do których będą losowani z pierwszego koszyka.

"25 lat cierpienia dobiegło końca. Norwegia jedzie na Mistrzostwa Świata. Kapitan Haaland zamawia cheeseburgery!" - tak raduje się z powodu awansu norweski "Dagbladet". Z tymi cheesbeurgerami dziennik nie żartował, nie używał też przenośni w nawiązaniu do kuchni amerykańskiej. Haaland faktycznie zamówił cheeseburgery dla reszty kadry.

Norwegowie wiedzieli, że sytuację mają pod kontrolą i to mimo tego, że do przerwy w meczu z Estonią niespodziewanie było 0:0. - Ståle Solbakken (selekcjoner Norwegów - red.) czasami zachowuje się trochę szaleńczo w przerwie, ale teraz był całkowicie spokojny - wspominał Sorloth. Sam trener mówił po meczu, że to najlepszy okres w jego życiu piłkarskim.

Norwegowie mają piekielnie silny atak, z Sorlothem i Haalandem na czele. "Dagbladet" ocenia, że ten duet może być "największą atrakcją mistrzostw świata". "Mają cechy, które budzą strach w całym świecie" - dodano.

Podczas meczu z Estonią na trybunach stadionu Ullevaal w Oslo obecni byli członkowie norweskiej rodziny królewskiej - król Harald V, księżniczka Marta Ludwika (jego córka), książę Haakon Magnus (syn) oraz książę Sverre Magnus (wnuk, syn Haakona). Eksperci w Norwegii nie przypominają sobie, by rodzina królewska w dość licznym gronie pojawiła się na meczu reprezentacji.

- Nie ma wątpliwości, że ten mecz znaczy wiele. Dawno nie widzieliśmy tak dużej frekwencji rodziny królewskiej na meczu piłkarskim, o ile w ogóle kiedykolwiek się to zdarzyło - mówiła w rozmowie z "DB" Caroline Vagle. Gazeta odnalazła w swoim archiwum, że równie licznie rodzina królewska zebrała się na meczu Norwegia - Węgry w barażach o Euro 2016. Wówczas na trybunach było sześcioro członków rodziny. Norwegowie przegrali ten mecz 0:1, w rewanżu 1:2 i pożegnali się z marzeniami o grze na ME.

Norwegia zagra z Włochami na San Siro w Mediolanie w niedzielę 16 listopada. W czerwcu wygrała u siebie z Italią 3:0.