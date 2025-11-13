Na początku sezonu pojawiały się informacje, że FC Barcelona nie przedłuży wygasającej w przyszłym roku umowy z Robertem Lewandowskim. On sam podchodzi do tematu ze spokojem i patrzy na sprawę na bieżąco. Były też głosy z Hiszpanii, że Lewandowski będzie chciał zakończyć karierę w Barcelonie - albo w przyszłym roku, jeśli nie dostanie przedłużenia, albo w dalszej przyszłości, jeśli klub zaproponuje mu nową umowę.

W Barcelonie mają myśleć o przyszłości z Lewandowskim

Zdaniem hiszpańskich mediów kontynuacja współpracy Barcelony z Lewandowskim znów jest otwarta. Sprawa obrała nowy kierunek po zaskakująco szybkim powrocie polskiego napastnika po kontuzji mięśniowej oraz po świetnym występie w niedzielę, kiedy walnie przyczynił się do wygranej "Blaugrany z Celtą Vigo 4:2, strzelając hat-tricka. Według madryckiego dziennika "AS" klub zaczął poważnie zastanawiać się nad przedłużeniem kontraktu z Polakiem.

Za pozostaniem Lewandowskiego ma przemawiać kilka kwestii. Jedną z nich jest wspomniany powrót do oczekiwanej dyspozycji. Poza tym ma bardzo dobre relacje z resztą szatni, jest dużym wsparciem dla młodszych piłkarzy. Madrycka gazeta przekonuje, że Lewandowski ma dobry wpływ na Lamine'a Yamala. Do tego jest zaufanym człowiekiem Hansiego Flicka, a jego agent, Pini Zahavi, jest w dobrych relacjach z Joanem Laportą. Sam Lewandowski ma akceptować rolę doświadczonego zmiennika i mentora reszty zespołu. W Barcelonie wciąż jest Wojciech Szczęsny, który ma kontrakt do końca przyszłego sezonu. Przyjaźnią się i mogliby razem odejść, być może już na sportową emeryturę.

Mimo wielu argumentów za przedłużeniem umowy z Lewandowskim w Barcelonie i tak myślą o zakupie nowego napastnika, dlatego przyszłość Polaka jest niepewna. Faworytem hiszpańskich mediów jest Julian Alvarez z Atletico Madryt, który miałby idealnie pasować do stylu gry Barcelony. Oprócz tego rozważa się Dusana Vlahovicia z Juventusu i młodego Ettę Eyonga z Levante.

"Przyszłość 'dziewiątki' znów otwarta. Wybitny występ Lewandowskiego w Vigo skłonił klub do podjęcia decyzji strukturalnej. Rozważane są m.in. transfer gwiazdy, rywala Ferrana Torresa lub przedłużenie kontraktu polskiego napastnika. Istnieje wiele powodów, dla których mógłby zostać. Rzeczywistość jest jednak taka, że jego przyszłość jest niepewna. Deco i jego asystenci mają czas, aby podjąć ważną decyzję dotyczącą przyszłej struktury drużyny" - czytamy.

Dyrektor sportowy Deco ma zatem twardy orzech do zgryzienia, Może szukać nowej gwiazdy i podziękować Lewandowskiemu, ale może też spróbować upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli zatrzymać Polaka na korzystnych warunkach i znaleźć nowego napastnika. Dochodzi też kwestia Marcusa Rashforda, czy wykupić go z Manchesteru United, czy przedłużyć wypożyczenie Anglika.

Następny mecz FC Barcelona zagra 22 listopada, podejmie u siebie Athletic Bilbao.