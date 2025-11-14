Powrót na stronę główną
Lewandowski ogłosił, czym zajmie się po zakończeniu kariery. Można się zdziwić
Choć Robert Lewandowski jeszcze nie pali się do zakończenia kariery, nie ma co ukrywać - jego odejście na sportową emeryturę jest już coraz bliżej. Sam zresztą przyznaje, że ciężko mu sobie wyobrazić ciągłe treningi po 40. urodzinach. Co kapitan reprezentacji będzie robić, gdy zawiesi buty na kołku? Przede wszystkim skupi się mocniej na życiu rodzinnym. A dalej? Na to 37-latek też już ma swój plan.
Fot. Bartłomiej Kubiak/Sport.pl

Robert Lewandowski ma już 37 lat i bliżej mu niż dalej do zakończenia kariery. Chociaż z pewnością się to nie stanie po bieżącym sezonie, należy oswajać się z myślą, że kapitan reprezentacji w dość niedługiej perspektywie zawiesi buty na kołku. 

Lewandowski w rozmowie z Michałem Wodzińskim na łamach Faktu odniósł się do swoich planów na przyszłość. Określił między innymi termin, po którym ciężko mu wyobrazić sobie dalsze uprawianie sportu. - Nie wiem, czy 40 lat to jest wiek, w którym chciałbym sprawdzać, czy mogę grać. Może i bym mógł, ale czy chciałbym? Sam nie wiem. Być może chęć życia bez piłki w pewnym momencie będzie większa. 

Wielu sportowców po zakończeniu kariery poświęca więcej czasu na życie rodzinne. Nie inaczej wyobraża sobie swoją piłkarską emeryturę Robert Lewandowski. - Chciałbym jeszcze pożyć normalnie. Nie miałem wolnych weekendów. Nie mogę zaplanować wyjazdu z dziećmi poza wakacjami. Odkrywanie świata z rodziną to coś, co chciałbym robić w większym stopniu - stwierdził kapitan reprezentacji Polski.

"Dużo rozmawiałem, dużo widziałem, wykorzystam to"

Natomiast jakie plany Lewandowski ma na pracę zawodową? - Nigdy nie patrzyłem na piłkę, by ją tylko kopnąć do bramki. Interesowało mnie, co się dzieje poza meczem, jakie jest zarządzanie, jak wszystko funkcjonuje. Z każdym prezydentem klubu wiele rozmawiałem. Dużo widziałem. To są rzeczy, które będę chciał wykorzystać.

Okres bezpośrednio po ostatnim zejściu z boiska Lewandowski najpewniej spędzi daleko od piłki - Myślę, żeby bardziej iść w przedsiębiorstwo. Ale jak po kilku latach zacznę tęsknić, stwierdzę "no nie". Na pewno będę chciał coś robić w piłce. Chcę przekazać dalej moją wiedzę. Opowiadać, pokazywać. Pozostaje pytanie, w jakich proporcjach? Teraz mogę mieć przesyt, ale za kilka lat może zatęsknię za zapachem szatni i będę chciał więcej robić. - opowiedział Lewandowski, sugerując powrót do świata sportu po odpoczęciu. 

Praca trenera? Lewandowski nie wyklucza

Jaką rolę w piłce mógłby za kilka lat pełnić 37-latek? Lewandowski również ma swoje przemyślenia w tej kwestii. - Może nadawałbym się na trenera w aspekcie taktycznym. Ale dziś jeszcze tego nie czuję i w ogóle nie chciałbym żyć życiem piłkarza po zakończeniu kariery. - powiedział

Michał Wodziński przywołał przykład Andrzeja Dudy. Były prezydent przyznał, że po zakończeniu swojej drugiej kadencji w końcu mógł pojechać w góry czy też poprowadzić samochód. Okazuje się, że Robert Lewandowski również ma swoje drobne marzenia, których nie może spełnić jako aktywny piłkarz. - Chciałbym w Finlandii pościgać się autami na śniegu. Zacząłbym od spontanicznych, weekendowych wyjazdów z rodziną, ze znajomymi. Mieć możliwość podjęcia spontanicznej decyzji, co robimy albo gdzie idziemy. Nie myśląc, że muszę być przygotowany do meczu czy treningu.

Na razie jednak Robert Lewandowski wciąż jest aktywnym piłkarzem - a co więcej, wybitnym. Niedawno z przytupem wrócił po kontuzji, zdobywając trzy bramki w ligowym meczu FC Barcelony z Celtą Vigo. Natomiast już jutro wyprowadzi reprezentację Polski na mecz eliminacji MŚ przeciwko Holandii. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 20:45, a my już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

