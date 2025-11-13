Ogromne problemy lidera Ekstraklasy! Gwiazdy mogą już w styczniu odejść z klubu

Górnik Zabrze fantastycznie rozpoczął obecny sezon. Podopieczni Michala Gasparika grają efektownie oraz efektywnie. Przełożyło się to na dziewięć zwycięstw w piętnastu dotychczas rozegranych spotkaniach ligowych, co daje Trójkolorowym fotel lidera Ekstraklasy. Drużyna jest też w grze o Puchar Polski. W 1/8 finału zmierzy się na wyjeździe z Lechią Gdańsk.

Niestety, tak kolorowo nie jest w gabinetach stadionu przy ulicy Roosevelta. Miesiąc temu pisaliśmy o problemach związanych z prywatyzacją Górnika. Lukas Podolski przyznał wtedy, że może zrezygnować z planów przejęcia klubu. "Jak stwierdzę, że będzie to zbyt wysokie ryzyko, to nie kupię" - stwierdził.

Saga sprzedaży Górnika przez miasto ciągnie się od dawien dawna. Przez lata rządów prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik głównym schematem działania urzędników było pozorowanie działań. Sprawy ruszyły do przodu po zeszłorocznych wyborach samorządowych, kiedy Mańkę-Szulik zastąpiła Agnieszka Rupniewska. Kiedy wydawało się, że proces idzie w dobrą stronę, Rupniewska... została odwołana w referendum. Jej następca, Kamil Żbikowski, kontynuuje rozmowy, jednak to zamieszanie musiało wydłużyć i tak już trwającą lata prywatyzację.

Bez tego Górnik nie powalczy o tytuł

Jak podaje Przemysław Langier z redakcji sportowej Interii, wyłącznie zmiana właściciela będzie mogła oznaczać dalszy rozwój klubu. Górnik w miejskich rękach nie będzie mógł liczyć na jakiekolwiek wzmocnienia składu. Obecnie sytuacja jest taka, że klub po prostu trwa. Wpływy z dnia meczowego oraz praw telewizyjnych, a także środki ze sprzedaży Dominika Sarapaty do Kopenhagi sprawiają, że sytuacja finansowa jest co najwyżej stabilna.

Problem pojawić się może już za kilka tygodni. Przerwa zimowa wiązać się będzie z utratą części przychodów. By załatać dziurę, konieczna może okazać się sprzedaż niektórych piłkarzy. Na zawodników lidera Ekstraklasy - takich jak Patrik Hellebrand, Lukas Ambros czy Ousmane Sow - z pewnością znajdą się chętni.

Problemem są nieustannie ciągnące się rozmowy, które nie przynoszą jakichkolwiek rezultatów. Podolski nie odnosi wrażenia, że sprawa w jakikolwiek sposób idzie do przodu. "W mieście jest Rada i myślę, że tam jest problem, w niej ktoś ciągle kręci nosem. Wszystko cię ciągnie dwa lata i nie ma konkretów" - tak mówił o tym, jak wygląda proces prywatyzacji klubu.

W Kielcach od razu, w Zabrzu od lat

Lukas Podolski przyznawał, że z zazdrością patrzył przykładowo na Kielce. Tam prywatyzacja Korony przebiegła błyskawicznie, a nowy właściciel, Łukasz Maciejczyk, zainwestował w drużynę. W Zabrzu miasto inwestuje jedynie w pokrycie starych zobowiązań. "Trzeba wymienić murawę. Zaraz jest następna rata za obligacje, inne długi do spłacenia. Klub jest miejski, więc miasto musi wziąć odpowiedzialność. Jest tak, że spłaca tylko obligacje i nic więcej nie daje" - powiedział. I choć sam Górnik nie wyciąga ręki po więcej, bez dużego wsparcia nie będzie w stanie się rozwijać. A takie wsparcie otrzyma wyłącznie po prywatyzacji.