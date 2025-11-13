Urban uderzył pięścią w stół. Tego wymaga w meczu z Holandią. "Chcę zobaczyć"

Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana na razie osiąga dobre wyniki. Trzy zwycięstwa - w eliminacyjnych spotkaniach z Finlandią oraz Litwą, a także w towarzyskim spotkaniu z Nową Zelandią - oraz remis w pierwszym pojedynku z Holandią w ramach kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Ten ostatni rezultat jest o tyle cenny, że osiągnięty został w spotkaniu wyjazdowym.
Nic dziwnego więc, że biorąc dotychczasową grę kadry pod wodzą nowego selekcjonera, można mieć wysokie oczekiwania względem drużyny. Rewanżowy mecz z Holandią jawi się jako szansa na ugruntowanie dobrej dyspozycji podopiecznych Jana Urbana.
W kontekście poprawy gry kadry wybrzmiało pytanie o dalszy rozwój reprezentacji narodowej. - Czy to dobre, czy złe, że podnosimy sobie poprzeczkę? Wydaje mi się, że to normalne, że trzeba sobie tę poprzeczkę podnosić coraz wyżej - rozpoczął Jan Urban.
Selekcjoner opisał wrażenia z jego debiutu w roli selekcjonera. W Rotterdamie Polska zremisowała z Holandią 1:1. - Faktycznie, z tego spotkania wyciągamy dużo fragmentów, które pokazujemy zawodnikom na odprawach. Początek tamtego meczu się bardziej utrwala, że oni nas zepchnęli do defensywy, ale im dalej w las, to z naszej strony wyglądało to zdecydowanie lepiej. Były takie sytuacje w pierwszym meczu, gdzie dobrze wyszliśmy z szybkim atakiem, czy z kontrą, natomiast były też takie momenty, których nie wykorzystaliśmy.
Następnie Jan Urban odniósł się do swoich oczekiwań przed jutrzejszym pojedynkiem na Stadionie Narodowym. - Chciałbym widzieć w meczu rewanżowym drużynę stawiającą kolejny krok. To znaczy: drużynę, która umie dłużej utrzymać się przy piłce niż w meczu w Holandii, żebyśmy nie czekali wyłącznie na kontrataki. Odpowiedź dostaniemy w piątek. Zobaczymy, na ile pozwoli nam przeciwnik i na ile wykorzystamy te momenty. Tego jestem ciekaw i tego bym chciał, byśmy zrobili ten kolejny krok pod względem gry. Zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli dobrze grasz, jesteś bliżej zwycięstwa.
Mecz eliminacji mistrzostw świata z Holandią odbędzie się na Stadionie Narodowym. Rozpoczęcie pojedynku zaplanowane jest na piątek, 14 listopada, o godzinie 20:45. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
